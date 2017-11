Der Weg in die Stille führt nach Steinberg

Seit über 30 Jahren kommen Menschen aus der ganzen Welt - aus Mexiko, Australien oder Amerika - nach Steinberg. Rund 600 Besucher gehen im Jahr im Haus Gries ein und aus. Dass man nicht viel von ihnen mitbekommt, ist nicht verwunderlich. Denn sie kommen in den Frankenwald, um zu schweigen.Das Haus Gries bietet sogenannten Exerzitienkurse an. Bei Meditation, Gebet, Yoga und stillem Zusammenleben in der Gemeinschaft sollen die Teilnehmer sich vom stressigen Alltag verabschieden. Warum man dafür nicht gläubig sein muss und man das Haus nicht mit einer Sekte verwechseln darf, erklären die Leiter Annette Clara Unkelhäußer und Joachim Hartmann im ausführlichen Artikel auf inFranken.de