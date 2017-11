Der Rathausschlüssel taugt nichts

"Alda Waaf" tönt es laut schon von fern, als sich ein langer Narrenzug vom alten Kindergarten zum Rathaus der Stadt Wallenfels bewegt. "Alda Waaf" rufen die Zuschauer und Zaungäste an den Straßen. Und "Alda Waaf" schreien die angetretenen Bürgermeister vor dem Rathaus. Und das sind viele. Solidarisch erklären sich alle mit Bürgermeister Jens Korn und versuchen, den Eingang des Rathauses zu sichern. Da stehen sie Seite an Seite, die drei Bürgermeister der Stadt Wallenfels, Jens Korn, Erich Mähringer und Andreas Buckreus, unterstützt von den Gemeindeoberhäuptern aus der Lieblingsnachbargemeinde Steinwiesen (Gerhard Wunder), der Metropole im Süden Marktrodach (Norbert Gräbner) und der Filmstadt im Norden (Ludwig Pötzinger, die Nr. 2).



Doch es hat alles nichts genutzt, die Narren eroberten das Rathaus und zogen mit Prinz Andi I. von und zu Buckreus und seiner Prinzessin Bärbel I. sowie dem Kinderprinzenpaar Samia I. und Erich I. in die heiligen Hallen ein. Der Schlachtruf "Alda Waaf" übertönte sogar die eifrig trommelnden Musikanten, die ihre liebe Not hatten, sich Gehör zu verschaffen. Nur der im vergangenen Jahr gebackene Rathausschlüssel hielt dem allen nicht stand und ging bereits beim Umtrunk zu Bruch.



Die gesamte Narrenschar zog anschließend zum Kulti, wo die Prinzenpaare ihre Reden schwangen und Prinz Andi I sich über die fünfte Jahreszeit freute. Bürgermeister Jens Korn nahm mal wieder einiges aufs Korn. Der Flößerrat übernimmt die Aufgaben des Stadtrats, weshalb es bei den Sitzungen nicht nur Wasser sondern auch Bier gibt. Außerdem meinte er, dass der Prinz kein Gefühl habe, da er den Schlüssel gleich zerbrochen habe. "Ich geh' aber trotzdem bis Aschermittwoch in Urlaub, den ich aber zusammen mit meinen Kollegen aus dem Oberen Rodachtal nutzen will, um Pläne zu schmieden". Die hoffentlich nicht so funktionieren wie der "Tunnel der Freundschaft", den Korn zusammen mit dem Steinwiesener Bürgermeister Gerhard Wunder durch den Silberberg bauen will und der nie fertig werden wird, obwohl Norbert Gräbner sich als Zwerg vom Silberberg zur Verfügung stellte. Dieser Plan veranlasste Prinz Andi I. zu sagen, er werde zwei Tore einbauen lassen, wenn die Bürgermeister im Tunnel sind, eines bei Wallenfels und eines am Ausgang Steinwiesen.



Ein Lichtblick nach all den Reden der "vielen" närrischen Bürgermeister waren die Garden, die mit ihren Tänzen die Narren begeisterten. Organisiert wurde das ganze Spektakel vom Verein "Wallnfelse Fousanoacht e.V.", für Essen und Trinken war bestens gesorgt. Im nächsten Jahr darf man auf einige Neuerungen gespannt sein, denn dann soll das neue Prinzenpaar bereits beim Rathaussturm vorgestellt werden. In diesem Jahr jedoch muss man sich noch bis zum ersten Büttenabend gedulden.





Büttenabende

Die Büttenabende der Wallnfelse Fousanoacht finden in dieser Session am

13., 19. und 20. Januar 2018 statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im

Kulturzentrum. Der Kartenverkauf startet am 4. Dezember - Karten können somit als zu Weihnachten verschenkt werden. Karten gibt es bei der Raiffeisenbank Wallenfels.