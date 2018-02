Der hohe Preis der Mode

Tote Körper im Schutt eines eingestürzten achtstöckigen Gebäudes sind da zu sehen, blutig geprügelte Demonstranten, Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung, vermüllte Flussufer, schaumige Kloaken, dreckige Slums. Können wir diese Aufnahmen Jugendlichen zumuten? Diese Frage hat sich die Steuerungsgruppe der Fairen Stadt Kronach gestellt und mit Ja beantwortet: "Es wird die Wahrheit gezeigt." Die Wahrheit über die Produktionsbedingungen für billige Kleidung in Südasien. Die Wahrheit über Umweltverschmutzung, Machtmonopole, Ausbeutung. Und die Wahrheit darüber, mit welcher Missachtung wir dem Schicksal von Menschen begegnen, die nicht das Glück hatten in einem Land wie Deutschland geboren zu sein, wo die meisten ein Leben in Würde führen können.

Das Team der Fairen Stadt Kronach zeigte die Dokumentation "True Cost - der Preis der Mode" in Kooperation mit dem Förderprojekt "Demokratie leben!" und der Filmburg Kronach. Am Dienstagvormittag waren alle drei Kinosäle mit den neunten und zehnten Klassen der Realschulen I und II belegt, am Mittwoch kamen noch einmal 120 Schülerinnen und Schüler aus dem Kaspar-Zeuss-Gymnasium. Auch die Abendvorstellung am Dienstag war mit 80 Besuchern sehr gut besucht. Das Thema schien einen Nerv getroffen zu haben, dies zeigten auch die Diskussionen nach den Vorstellungen.

Susanne Meier beispielsweise erzählte, wie sie die Freude an einem neuen Kleidungsstück verloren hatte, als sie im Etikett las "Made in Bangladesh". Soziale Standards, Sicherheit, Umweltschutz scheinen angesichts der Wirtschaftsinteressen keine Rolle zu spielen. Niedrige Löhne sind ein Vorteil im internationalen Wettbewerb. Ein Fabrikbesitzer schildert verzweifelt den Druck, der von den großen Konzernen ausgeübt wird: "Sie drücken die Preise und wir drücken die Löhne." Wie eine derartige Missachtung anderer Menschenleben im 21. Jahrhundert möglich sei, fragt er sich. Der Film erzählt auch von Shima, die eine Gewerkschaft gründete und daraufhin von Schergen des Managements übel misshandelt wurde. Als Zuschauer begleitet man sie, wie ihre kleine Tochter zu ihrer Familie aufs Land zu schickt, weil sie sich nicht um sie kümmern kann.

Es sind die Einzelschicksale, die besonders berühren. Der Film beleuchtet aber auch globale Zusammenhänge zwischen genmanipuliertem Saatgut, Pestizidherstellern, Medikamentenproduzenten, Baumwollbauern. Menschenrechtler, Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen kommen zu Wort.

Das Thema Fairer Handel an Schulen wird längst nicht mehr nur im Religions- oder Ethikunterricht behandelt. Michael Baderschneider von der Maximilian-Welsch-Realschule behandelt es in allen drei Fächern, die er unterrichtet: in Erdkunde, Wirtschaft und Sozialkunde. "Mode kann wie eine Sucht sein", sagt er. Und Süchte zerstören Menschenleben. Oder Landschaften, wie in Kasachstan, wo der intensive Anbau von Baumwolle zur Versalzung des Aralsees führt.

Nur die großen Modekonzerne haben nichts zu sagen - sie standen für kein Interview zur Verfügung. Dabei ist es vor allem deren Marketingmaschinerie, die in den Köpfen des wohlhabenden Westens Illusionen und Begehrlichkeiten erzeugen: Liebe, Aufmerksamkeit, Glück und Erfolg gibt es nur mit den richtigen Konsumgütern. Wir kaufen ein T-Shirt, weil wir genauso begehrenswert darin aussehen wollen wie die Models, erklärt ein Wissenschaftler. Leider gehe das oft schief und wir gefielen uns darin nicht. Die Folge: wir kaufen das nächste Teil.

In den Social Media präsentieren viele junge Mädchen in Modeblogs ihre Shopping-Trophäen. Neben dem Styling ist vor allem der niedrige Preis Auslöser für spitze Schreie - wie man sie aus der Werbung eines Online-Schuhhandels kennt. Ein Schnitt vom hippen Girlie auf die müden Gesichter der Näherinnen - besser kann man den Zynismus des Prinzips von Mode als Wegwerfprodukt nicht darstellen.

Ja, da komme man schon ins Nachdenken, meint die Realschülerin Marina nach der Vorstellung. Ihre Freundin Tabea war besonders geschockt, wie die Polizei in Kambodscha Demonstranten niederprügelten, die für einen Mindestlohn von 120 Dollars im Monat auf die Straße gegangen waren. Der Einsturz des Rana Plaza in Bangladesh mit 1135 Toten im Jahr 2013 haben Johannes und Marvin verstört. Sie wollen zukünftig vor dem Kauf von Kleidung an die Arbeiterinnen denken. Der Film zeige die Ursachen der Probleme, meinte Manuel, und Aufklärung sei in dem Zusammenhang sehr wichtig.

Einige der Kinobesucher hinterließen auf einer Pinwand ihre Eindrücke und Vorsätze in Sachen Konsumverhalten: "Mehr second hand statt neu kaufen!" oder "Ich kaufe nur Zeug wenn ich daraus wachse".

Die nächste Aktion zum Thema Faire Kleidung findet am 6. März um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Kronach statt. Maik Pflaum von der Christlichen Initiative Romero berichtet über Hintergründe in einem Vortrag und lädt anschließend zur Diskussionsrunde ein. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.