Genau so düster wie das Wetter bei der Fotoaufnahme war die Stimmung am Donnerstag im Gemeinderat. Dieser Baum vor dem Anwesen des Zweiten Bürgermeisters Michael Hader sorgte für richtigen Wirbel im Gemeinderat. Während an anderen Stellen in dieser Zeit schon mehrere Bäume gefällt wurde, gab Bürgermeister Peter Klinger bei seinen Stellvertreter bisher nicht sein Jawort. Michael Wunder