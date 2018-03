Demografiewandel Kronach: Von CIK bis IZK

Richard Rauh bemüht einen sportlichen Vergleich. "Einen konkreten Messwert wie bei der Leichtathletik wird es nicht geben - eher Haltungsnoten wie beim Eiskunstlauf."Die Frage an den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Kronacher Kreistag lautete: Wie lässt sich herausfinden, ob eine Institution, die sich mit Ideen und Projekten zur wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung des Landkreises auseinandersetzt, erfolgreich ist? Ohne den Wortschatz aus der Welt des Sports fügt Rauh hinzu: "Es ist schwierig, das an harten Fakten festzumachen. Fingerspitzengefühl gehört dazu."Rauh findet: Die vielen Institutionen und Projekte, die es mittlerweile im Landkreis gibt, sollten auf den Prüfstand. "1996, in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und knapper Finanzmittel, haben wir noch unter Landrat Werner Schnappauf die damals absolut sinnvolle Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft (WSE) gegründet. Seitdem kamen aber immer neue Projekte dazu." Er wolle nicht den Eindruck erwecken, dass eine Einrichtung nichts wert sei. "Aber wir sollten sachlich darüber diskutieren."Wie sich andere Ansprechpartner, wie MdL Jürgen Baumgärtner (CSU), Kreisvorsitzender und Kreisrat Björn Cukrowski (FDP), Hans Rebhan (CSU) und Petra Zenkel-Schirmer (Frauenliste) in dieser Diskussion äußern, lesen Sie im ausführlichen Artikel auf inFrankenPlus.