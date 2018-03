Dem Biber zur Hilfe geeilt

Der Biber ist nicht von jedem ein gern gesehener Gast, obwohl er streng unter Naturschutz steht. Dass es auch anders geht und alles daran gesetzt wird, den Lebensraum, den der Nager sich erschaffen hat, zu schützen, zeigte sich Samstag und Sonntag zwischen Schnappenhammer und Wolfersgrün. Dort pumpte das THW im Auftrag des Staatsforstes einen Teich leer, an dem sich ein Biber angesiedelt und seinen Damm gebaut hat. Die Aktion wurde notwendig, weil die Erosion am Rand des Biotops so stark war, dass dieser zu brechen drohte. In diesem Falle hätte sich das Wasser seinen Weg auf die angrenzende Straße bis in Richtung Schnappenhammer bahnen können.



Weil es den Bayerischen Staatsforsten sehr wichtig ist, den natürlichen Lebensraum des Nagers zu erhalten, wird dieser nun mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ausgebaut und geschützt.

Bereits vor einigen Jahren haben sich in dem Bereich zwischen Schnappenhammer und Wolfersgrün Ende Biber angesiedelt. Fleißig, wie es die Tiere so sind, bauten sie zahlreiche Dämme, so dass sich eine große Seenlandschaft bilden konnte. Dies alles dient den Bibern als Rückzugsort und als Schutz gegen natürliche Feinde.



Welche Meister ihres Fachs diese Tiere sind, lässt sich anhand der zahlreichen Bäume erkennen, die die Biber gefällt und für ihren Bau ins Wasser geschleppt haben. Übrig geblieben sind rund um das Areal zahlreiche größere und kleinere Baumstümpfe, an denen deutlich zu sehen ist, dass der Biber sie gefällt hat.



Die damit verbunden Probleme riefen nun die Bayerischen Staatsforsten auf den Plan. "Der Biber hat an dem vorhandenen Biotop Erosion verursacht", erklärte Revierleiter Christoph Winkler. Die wiederum damit verbundene Gefahr, sorgte für den Einsatz des THW. Mit riesigen Pumpen rückten die Einsatzkräfte am Freitagabend an, um das Wasser aus dem Biotop zu pumpen. Ziel der Aktion war es, den Wasserstand so weit zu senken, um den einzubrechenden Damm zu sichern. Nachdem allerdings noch eine Eisfläche auf dem Gewässer lag, war es im Vorfeld schwer abzuschätzen, wie tief das Wasser ist und welcher Aufwand dafür betrieben werden muss. Im Laufe des Samstags konnten die Arbeiten schließlich abgeschlossen werden.



Obwohl die ganze Maßnahme zum Schutz des Bibers stattfand, so war dieser zunächst nicht damit einverstanden. Während der Pumparbeiten tauchte er an seinem Damm auf und äußerte lautstark sein Missfallen. Nach Abschluss der Arbeiten wird sich dieses aber mit Sicherheit wieder legen.