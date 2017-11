Datex-Perfekt wird größer

Durch eine Ausweitung der langjährig bestehenden Kooperationen spekulierte Firmenchef Helmut Schiffner bereits im Sommer auf eine Reaktivierung der Niederlassung in Steinbach am Wald. Nun kann er stolz verkünden: "Die Wiedereröffnung des Standorts steht fest."In zwei bis drei Wochen wird die Arbeit dort aufgenommen, wenn die neuen Telefonleitungen gelegt sind. Die Datenleitungen mit 100 Mbit/s sind doppelt so schnell wie in der bisherigen Niederlassung in Mitwitz. Trotz der zukünftig höheren Leistungsfähigkeit hält sich der Firmenchef bei Prognosen zur Firmenentwicklung bewusst zurück, da das Unternehmen "in den letzten Jahren oft geprüft worden" ist.Mehr zur Wiedereröffnung und was dies nun für die Mitarbeiter bedeutet, lesen Sie hier