Das Wochenende in Franken: Mädchenflohmarkt, Herbstmarkt und Kinderfest

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Der Mädchenflohmarkt geht an diesem Wochenende in die achte Runde. An 60 prallgefüllten Ständen können die Frauen ausgiebig Klamotten, Schuhe, Accessoires und Beautyartikel shoppen. Alle Standplätze sind bereits ausgebucht. Zudem gibt es auch einige Specials für Männer.Sonntag, 24. September 2017, 10 bis 16 UhrLudwigsstädter Straße 8, 96317 KronachfreiSeit 1970 laden Wirte und Veranstalter jedes Jahr im September zum gemütlichen Beisammensein mitten in der Stadt ein. Beim Nürnberger Altstadtfest können Besucher auf verschiedenen Märkten die fränkische Küche und fränkisches Bier genießen.Donnerstag, 14. September bis Montag, 25. September 2017Altstadtfest Insel-Schütt, NürnbergfreiBeim Kinderfest in Bayreuth wird ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Attraktionen und Aktionen für die ganze Familie geboten. Es gibt unter anderem ein Fußballturnier, eine Hüpfburg und Kinderschminken.Samstag, 23. September 2017, 11 bis 17 UhrStadtparkett, Maximilianstraße, BayreuthDer Herbstmarkt in Nürnberg bietet ein reichhaltiges Angebot an Haushaltswaren, Bekleidung und mehr. Für das leibliche Wohl wird außerdem in den traditionellen Bratwursthäusern und im Imbissbereich am Schönen Brunnen gesorgt. Die Klassiker Nürnberger Bratwürste im Brötchen oder mit Sauerkraut sind ebenso vertreten wie Fischspezialitäten, Steaks, Schaschlik und Gemüse. Es kommen etwa 90 Händler.Donnerstag, 14. September bis Sonntag, 01. Oktober 2017, 10 bis 19 UhrHauptmarkt, 90403 NürnbergfreiDie Feuchtwanger Mooswiese eine Wiesenkirchweih und gehört zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten in Süddeutschland. Volksfestbetrieb, Verkaufsstände, Messe, Landmaschinenschau, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr sind Bestandteil der Mooswiesen-Messe. Neben den vielen Programmpunkten gilt es auch in diesem Jahr den großen traditionellen Festzug zu erwähnen. Unter dem Motto " Feuchtwangen in Geschichte und Gegenwart" bewegt sich am Sonntag ab 13.30 Uhr der bunte Zug durch die Straßen der Altstadt. Den traditionellen Schlusspunkt setzt das Großfeuerwerk am Dienstagabend.Freitag, 22. September bis Dienstag, 26. September 2017, ab 18 UhrMooswiese, 91555 FeuchtwangenfreiZum Abschluss der Freibadsaison sind Vierbeiner zum Hundebadetag im Stadionbad in Nürnberg und Bamberg eingeladen. Die Veranstaltung in Bamberg kommt dem Tierschutzverein Bamberg zugunsten. Auch in Nürnberg r dürfen Hunde zum "freien Schwimmen" ins Plansch- und Nichtschwimmerbecken .Nach dem "tierischen Badevergnügen" werden die Becken beider Bäder winterfest gemacht, gründlich gereinigt und vor dem Start in den kommenden Sommer mit neuem Wasser gefüllt.In Nürnberg am Samstag, den 23. September 2017, 10 bis 16 UhrIn Bamberg am Sonntag, 24. September 2017, 10 bis 18 UhrStadionbad, Hans-Kalb-Straße 42, 90471 NürnbergBambados Freibad, Pödeldorfer Str. 174, 96050 BambergIn Nürnberg 4,50 Euro pro Hund, Besitzer freiIn Bamberg 2,50 Euro pro Hund, Besitzer frei