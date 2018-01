Das Wochenende in Franken: Kronacher Freischießen, Marktplatzfest & Co.

Kronacher Freischießen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Erlanger Marktplatzfest



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Hüpfburgenfestival in Bamberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

VW-Audi-Treffen Bamberg

Was:

Wann:

Wo:

Eintritt





Bad Kissinger Weinfest



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Sommerfühl in Feuchtwangen





Augustmarkt in Erlangen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Das Schützenfest "Kronacher Freischießen" geht bereits auf das Jahr 1588 zurück. Noch dieses Wochenende bis nächsten Montag feiern die Besucher bei Musik, Speis und Trank das Volksfest des Frankenwaldes. Zudem werden Schießwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen.Donnerstag, 10. August bis Montag, 21. August 2017Ludwigstädter Straße 1, KronachFreiDas Erlanger Marktplatzfest ist ein traditionelles Innenstadtfest der Hugenottenstadt und bietet zahlreiche Buden, fränkische Spezialitäten und diverse Musikgruppen. Unterschiedliche Handwerker aus der näheren Umgebung, vom Geigenbauer bis hin zum Korbflechter, lassen sich am Sonntag bei ihren traditionsreichen Handwerksarbeiten am Hugenottenplatz über die Schultern schauen. An beiden Tagen tragen unterschiedliche regionale bekannte Erlanger Musikgruppen zur besonderen Marktplatzfest-Atmosphäre bei.Samstag, 19. August ab 10 Uhr bis Sonntag, 20. August 2017 bis 23 UhrMarktplatz, 91054 ErlangenFreiDas zweite Wochenende des Hüpfburgenfestivals steht an. Hier können sich Kinder auf der Hüpfburgenlandschaft austoben und Eltern im Park im Café-Garten entspannen. Das Hüpfburgenland ist umzäunt und kann nach Erhalt des Eintrittskarten-Bändchens am betreffenden Tag beliebig oft verlassen und wieder betreten werden.Samstag, 12. August bis Sonntag, 27. August 2017, 11 bis 19 UhrJahnwiese, Galgenfuhr, 96049 BambergKinder 8 Euro, Erwachsene 4 EuroZu sehen gibt es die Fahrzeuge der Teilnehmer samt deren Umbauten aus dem Tuningbereich des gesamten VAG-Konzerns (vorwiegend VW, Audi, Seat, Skoda), aber auch der ein oder andere seltener Oldtimer.Sonntag, 20. August 2017Auf dem Parkplatz des Real-Marktes in der Emil-Kemmer-Straße 2 in Hallstadt: Der Eintritt kostet für einfahrende Fahrzeuge 12 Euro, für Fußgänger ist es kostenlosBeim Bad Kissinger Weinfest lässt sich Wein von Winzern auf dem historischen Markplatz der Rosenstadt verköstigen. Natürlich gibt es auch zahlreiche kulinarische Spezialitäten und ein Unterhaltungsprogramm.Donnerstag, 17. August bis Montag, 21. August 2017Marktplatz, 97688 Bad KissingenFreiWas: Musikfestival, unter anderem mit Bird Berlin, Monkeybrain, RaddamadaddaWann: Freitag, 18. August bis Samstag, 19. AugustWo: Am oberen Ende der Museumstraße in der Innenstadt von Feuchtwangen im Kreis AnsbachEintritt: FreiAuf dem Augustmarkt in Erlangen gibt es unter anderem Töpfe, Pfannen, Tassen und Teller, Schüsseln und Krüge zu sehen und zu kaufen.Donnerstag, 17. August bis Donnerstag, 24. August 2017Augustmarkt, Schloßplatz, 91054 ErlangenFrei