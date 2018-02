Das plant das Staatliche Bauamt 2018 im Kreis Kronach

Die Ortsumfahrung der B 173 bei Zeyern ist das größte laufende Projekt, um das sich die Servicestelle Kronach des Staatlichen Bauamts Bamberg derzeit kümmert. Fast 16 Millionen Euro soll die neue Route kosten, die dafür sorgt, dass der Fernverkehr nicht mehr durch den Ort fließt. Im Herbst 2017 kam der Bau jedoch ins Stocken, der für Erdbaumaßnahmen zuständigen Firma wurde gekündigt. "Es gibt einen Dissens, der geklärt werden muss", sagt Jens Laußmann, Leiter der Servicestelle Kronach des Staatlichen Bauamts Bamberg.



Derzeit ruht die Baustelle, was in den Wintermonaten aufgrund des gefrorenen Bodens aber größtenteils ohnehin der Fall gewesen wäre. "Es soll aber so schnell wie möglich weitergehen", sagt Laußmann. Ob und wann es eine ursprünglich bereits für Januar angekündigte neue Ausschreibung für diesen Bauabschnitt gibt, ist derzeit noch unklar. Noch hält das Bauamt an seinem Zeitplan, im Spätsommer 2019 fertig zu sein, fest.



Viele weitere Baustellen

Doch Zeyern ist nicht die einzige Baustelle, die das Staatliche Bauamt 2018 auf den Bundesstraßen plant. Bei Wallenfels müssen an der Umfahrung der B 173 drei Brücken instand gesetzt werden. Außerdem wird auch an der Brücke bei Schnappenhammer gebaut. An der B 85 rollen bei Weißenbrunn die Bagger (Erneuerung Leßbachtalbrücke) und in Haßlach bei Kronach wird am Nadelöhr der Kreuzung zur B 89 ein Haus abgerissen.



Auch Staatsstraßen im Visier

Und auch auf den Staatsstraßen wird gebaut. Das größte Vorhaben ist die Fahrbahnerneuerung auf dem Teilstück zwischen Beikheim und Johannisthal, das die Bundesstraßen 173 und 303 miteinander verbindet. Hier wird es zwischen Juli und September eine sechs- bis siebenwöchige Totalsperre geben. Im nördlichen Landkreis ist eine Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Tschirn, eine Radweg-Lückenschluss bei Nordhalben und eine Lösung für die "Megaengstelle" (Laußmann) in Sattelgrund geben.



Weitere Informationen zu allen Bauvorhaben lesen Sie in Kürze in einem infranken.Plus-Artikel.