Das Mitwitzer Zentrum neu beleben

Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates, die unter dem Vorsitz des 1. Bürgermeisters Hans-Peter Laschka am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses stattfand, stand die Vorstellung eines Konzeptes zur Gebäudevitalisierung in Mitwitz und seinen Ortsteilen durch die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft ( FWG ). Dieser wurde vorgestellt durch den Vorsitzenden Sigi Katholing und ist auch auf der Internetseite der Freien Wähler einzusehen. Wie er in seinen einleitenden Worten betonte, soll diese als Anregung dienen: dem Marktgemeinderat, den Eigentümern und auch potenziellen Investoren. Nachdem die Erneuerung der Ortsdurchfahrt nahezu vollständig umgesetzt wurde, gelte es nun den nächsten Schritt zu tun.

Eines der Ziele aus dem Programm der FWG sei, so Katholing, dass man in den Marktgemeinderat einbringen wolle, ist das Thema "Miteinander in Mitwitz - Leben für Jung und Alt in unserer Gemeinde". Hierzu gehöre auch die Belebung des Ortszentrums durch Erstellung von Wohnangeboten, aber auch die Ausweisung von Neubaugebieten und Möglichkeiten zu bieten, dass Senioren ihren Lebensabend in Mitwitz verbringen können. Ziel sei es auch, die Förderung zur Vitalisierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden in Mitwitz und seinen Ortsteilen. So gäbe es in Mitwitz ungefähr 20 bis 25 mögliche Objekte. Um dies zu erreichen, sei , so die Freien Wähler, ein attraktives Förderprogramm für Eigentümer und Erwerber von Immobilien erforderlich mit einer finanziellen Förderung durch die Gemeinde , einer kostenlosen Fachberatung und Vermarktungsplattformen, zum Beispiel auf der Internetseite der Gemeinde.

Bei der finanziellen Förderung stelle man sich zum Beispiel 50 Euro pro qm Geschossfläche, maximal 10 000 Euro vor, einem Kinderzuschlag von zehn Prozent pro Kind,maximal 30 Prozent, den Erlass einer Fördersatzung, sowie die Erstellung eines einfachen Förderantrages und Genehmigung durch die Gemeinde. Auch zeichnete man in dem Vortrag auch die Möglichkeiten einer steuerlichen Förderung auf. Kostenlose Beratung durch Fachleute, wie Architekten oder Statiker zur Klärung der Sanierungsbedürftigkeit und Schätzung der voraussichtlichen Kosten seien ebenfalls erforderlich.



Wie Bürgermeister Laschka dazu betonte, stehe man diesem Vorschlag positiv gegenüber und werde dies im Rahmen des Stadtumbaumanagements aufgreifen. In seinen Informationen gab Laschka bekannt, dass der Ausbau der Ortsdurchfahrt der KC 14 im Gemeindeteil Neundorf in das Straßenbauprogramm des Landkreises bis 2023 aufgenommen wurde. Für die Sanierung des "Zapfenhauses" mit seiner jüdischen Mikwe habe man eine Machbarkeitsstudie ausgeschrieben, jedoch von den vier angeschriebenen Ingenieurbüros kein Angebot erhalten.



Bekanntgegeben wurde durch den Bürgermeister ein Beschluss des Marktgemeinderates aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung, in der entschieden wurde, die Eingangstüren der Feuerwehrhäuser in Mitwitz und Steinach für insgesamt 11 000 Euro zu erneuern.



Aufgeschlossen zeigte sich der Marktgemeinderat für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemarkung Leutendorf. Diese soll nach Information des Bürgermeisters durch die Firma Naturstrom auf einer Fläche von 15,6 Hektar in Richtung Häusles im Gebiet "Roter Bühl" gebaut werden. Allerdings, so der Bürgermeister, liege diese Fläche, die von zwei Landwirten zur Verfügung gestellt werde, im Landschaftsschutzgebiet Naturpark Frankenwald. Der Marktgemeinderat beschloss deshalb einstimmig , beim Landratsamt den Antrag zu stellen, dass diese Fläche aus dem Schutzgebiet herausgenommen wird, um den Bau zu ermöglichen. Auch sei,so wurde betonte, dadurch das Landschaftsschutzgebiet insgesamt nicht gefährdet.



Bei den Bürgerfragen zu Beginn der Sitzung hatte Friedrich Bürger einige Fragen , wie den Planungsstand für das Anwesen Krauß in der Ortsmitte, die Neugestaltung der ehemaligen Fischerbetriebes am westlichen Ortseingang, die Beseitigung von vier Bäumen in der Schlossallee. Bürgermeister Laschka verwies hierzu auf die Bürgerversammlung in einer Woche, wo diese Themen auch besprochen würden und Anfragen gestellt werden könnten. Aus diesem Grund stellte auch Arno Hofmann seine Anfragen für eine Woche zurück. Nicht dagegen Peter Schreier,der die Parksituation bei der Montessorischule durch die Busse und Privatautos zur Sprache brachte, die so nicht weiter hingenommen werden könne. Leider, so der Bürgermeister, werde der Vorschlag der Gemeinde, die Kinder in Neundorf-Süd aussteigen zu lassen, was in zumutbarer Nähe zur Schule sei, nicht angenommen. Der Marktgemeinderat sprach sich deshalb einhellig dafür aus, zu diesem Thema erneut den Rektor der Montessorischule zu einem Gespräch einzuladen und auch der Bauausschuss solle sich damit befassen.

Die Anfrage von Frank Reißenweber über den Einbau einer Dusche in der Turnhalle in der Schlossallee wird nach Auskunft des Bürgermeisters noch im Dezember in Angriff genommen.