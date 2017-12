"Das darf man sich nicht gefallen lassen."

Das Café Kitsch in der Rodacher Straße sorgt derzeit mit einem Aufruf über das Soziale Netzwerk Facebook für Aufsehen. Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen wurde dort eingebrochen und Wechselgeld entwendet. Was der Dieb nicht bedacht hatte: Die Besitzer Sonja und Markus Welsch haben eine Kamera im Büroraum angebracht und den Diebstahl aufgezeichnet.



Da erst Weihnachten war, machen sie dem Täter ein Angebot: Gibt der Dieb das Geld binnen eines Tages zurück, so möchten sie über den ganzen Vorfall hinwegsehen. "Ich möchte damit an die Vernunft des Diebes appellieren", erklärt die Besitzerin. "Sollte dies nicht der Fall sein, erfolgt neben einer Anzeige die öffentliche Bloßstellung", lautet die Drohung im öffentlichen Aufruf. Dann soll ein Foto des Täters aus dem Sicherheitsvideo veröffentlicht werden. Denn: "Mir ist es wichtig, dass man die Leute mit so etwas nicht durchkommen lässt."



