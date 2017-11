Daphne kehrt zurück

Ein pfundiges Comedy Programm mit musikalischen Unterbrechungen gibt es am Freitag, 22. Februar, 20 Uhr, im Kreiskulturraum. Daphne de Luxe ist Entertainerin mit Leib und Seele und bringt getreu ihrem Slogan "Comedy in Hülle und Fülle" auf die Bühne. Dahinter verbirgt sich ein Showkonzept aus Kabarett, Comedy, Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum.



Mit ihrem Programm "Extraportion!" serviert die charismatische "Barbie im XL-Format", eine echte Extraportion, sozusagen einen Nachschlag Daphne de Luxe. Die Blondine bemängelt die mangelnde Lieblichkeit der deutschen Sprache vor allem im körperlichen Bereich, verdeutlicht, dass nicht jeder, der ans Bett gefesselt ist, auch krank sein muss, witzelt über Flugbegleiter, Schönheitschirurgie und gibt Tipps für ein spontanes Date an der Supermarktkasse. Dazwischen gibt es musikalische Leckerbissen aus den Bereichen Swing, rockiger Pop-Musik, berührenden Balladen und Chanson.



Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.