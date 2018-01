CSU möchte in Kronach beim Thema "Wohnraum" Gas geben

Im Kronacher Stadtrat tauchte in den vergangenen Monaten immer wieder das Thema "(Sozialer) Wohnungsbau und Wohnraum" auf. Die CSU möchte, dass sich die Stadt nun konkret damit beschäftigt und ein langfristiges Konzept erarbeitet. Zwölf Punkte umfasst ein Antrag, der deswegen seitens der Christsozialen an die Stadt geleitet wurden.Der CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Jonas Geissler, erklärte im Gespräch mit inFranken.de, dass Handlungsbedarf bestehe. Deshalb sei es an der Zeit, im Stadtrat eine Linie festzulegen, wie es mit dem Wohnungsbau in Kronach auf längere Sicht weitergehen soll. Es gehe darum, diverse Überlegungen zu prüfen und sinnvolle Vorschläge in ein Gesamtkonzept zu gießen.Welche Punkte in dem Antrag zur Sprache kommen, lesen Sie hier bei inFranken.de.