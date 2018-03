"Cranach-Werkstatt" wirft Schatten voraus

Die Bildwelten der Wittenberger Cranach-Werkstatt faszinieren seit Jahrhunderten Kunstfreunde weltweit. Der einzigartige Zeichnungsschatz wird schon bald in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg in einen spannenden Dialog mit ausgeführten Tafelbildern treten.In einer beispielhaften Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Bayerischen Nationalmuseum in München ist es gelungen, die außergewöhnliche Ausstellung "Zeichen in Cranachs Werkstatt" nach Kronach zu holen.Die Vorfreude und der Stolz über diesen "Paukenschlag" stand Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, dem Museologen Alexander Süß sowie Kerstin Löw - Betriebsleiterin des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebs der Stadt Kronach - beim Pressegespräch förmlich ins Gesicht geschrieben. Gemeinsam stellten sie den aktuellen Stand der Ausstellungsvorbereitung wie auch das vielseitige Rahmenprogramm vor. "Wir haben einen großen Fisch an Land gezogen", strahlte Beiergrößlein. Ihm war es ein großes Anliegen, einer Reihe von Personen und Institutionen zu danken, denen man diesen Coup verdanke. Löw habe damals die Idee dieser Sonderausstellung an ihn herangetragen und sie nun mit Alexander Süß "voller Leidenschaft" umgesetzt.Hervorragend sei die Zusammenarbeit mit der Generaldirektorin Renate Eikelmann und Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum verlaufen - ebenso wie mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.Erst deren fachkompetente Begleitung habe das Zustandekommen der Ausstellung ermöglicht, von der man sich den Besuch vieler Kunstfreunde aus Stadt und Land erhoffe. "Die Handzeichnungen aus dem Erlanger Kunstschatz waren in dieser restaurierten Form noch nicht zu sehen und werden auch lange nicht mehr zu sehen sein", verdeutlichte er. Mit der Ausstellung setze man ein Zeichen weit über Kronach hinaus. So findet sich beispielsweise im - von Professor Hans Dickel (FAU Erlangen) herausgegebenen, im Imhof-Verlag erschienenen - Begleitkatalog gleich auf der ersten Seite sein Bürgermeister-Grußwort. "Man schlägt als erstes die Stadt Kronach auf", zeigte er sich begeistert.Finanziert wurde der 216 Seiten (!) starke Katalog wie auch die Restaurierung der Zeichnungen von der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung.Löw und Alexander Süß freuten sich, zur Ausstellung ein attraktives Rahmenprogramm mit einem vielfältigen Angebot für alle Altersgruppen präsentieren zu können. Neben den klassischen Führungen wird es drei "Lange Museumsnächte" mit kostenlosen Führungen zu den Zeichnungen - eingebettet in "Kronach leuchtet" - geben. "Damit leisten wir unseren Museumsbeitrag zum Lichtevent", betonte Süß. Die beleuchteten Kunstschätze zu später Stunde in der illuminierten Festung Rosenberg zu erleben - und dies hoch über der im Lichterglanz erstrahlenden Stadt, werde ein grandioses Erlebnis.Für Familien und kleinere Gruppen bieten sich vier Familientage mit um 11 Uhr beginnenden Führungen zum Sonderpreis von 4 Euro pro Person an. Parallel dazu laufen die museumspädagogischen Angebote mit Bezug zu Cranach. Und das ist noch lange nicht alles. So verwies Kerstin Löw - namens Dietmar Lang, Vorsitzender des Lucas-Cranach-Arbeitskreises - auf zwei kostenfreie Führungen mit dem Kurator Manuel Teget-Welz am 4. Mai um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Hierzu wird es ebenso noch eine gesonderte Vorankündigung geben, wie zu einer am letzten Ausstellungs-Wochenende geplanten Abschlussveranstaltung insbesondere für Familien und Kinder. In Zusammenarbeit mit Ingo Cesaro soll dabei im Fürstenbau eine kleine Zeichenwerkstatt für junge Maler eingerichtet werden.Außergewöhnlich ist der lange Zeitraum der Ausstellung. "Diese hochsensiblen Zeichnungen drei Monate zeigen zu dürfen, ist eine tolle Sache", stellte Löw heraus. Das Highlight soll hoffentlich nur das erste einer ganzen Reihe an Ausstellungen in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Erlangen sein. "Wir möchten uns mit Sonderausstellungen als Ort der Zeichenkunst etablieren", betont Löw. Derzeit liefen Vorgespräche für eine Ausstellung mit Handzeichnungen von Hans Süß von Kulmbach. Der Bestand ist riesig, sind an der Universität doch 5000 Handzeichnungen von der Renaissance bis zum Barock vorhanden. Mit den von der Stadt aufwändig angeschafften Vitrinen habe man hierfür die besten Voraussetzungen geschaffen.Begleitet wurde die Ausstellung von Elke Anna Werner (FU Berlin). Die Leiterin des wissenschaftlichen Beirats der "Wege zu Cranach" wird auch bei der Ausstellungseröffnung am Freitag, 23. März, den Festvortrag halten.Die Sonderausstellung "Zeichnen in Cranachs Werkstatt" präsentiert den weltweit größten zusammenhängenden Bestand von Originalzeichnungen aus der Wittenberger Bildermanufaktur. Es sind qualitativ herausstechende Vorlagen für Bildprogramme, beeindruckende Heiligendarstellungen, Herrscherbildnisse oder Tierstudien. Dieses einzige direkt aus dem Cranach-Besitz überlieferte Zeichnungskonvolut präsentiert sich frisch restauriert und in hervorragendem Zustand. Anschließend werden die Zeichnungen aus konservatorischen Gründen auf Jahre nicht mehr zu sehen sein. Neben Altmeistern wie Lucas Cranach d. Ä., Hans Süß von Kulmbach oder Hans Pleydenwurff sind auch Werke von Tilman Riemenschneider oder Wolfgang Katzheimer zu sehen. Ausstellungsdauer: 24. März bis 24. Juni, Öffnungszeiten: Di. bis So.: 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene: 9 Euro, Schüler/Studenten: 5 Euro, Familie: 19 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei. Sonderprogramm: Gruppenführung (max. 20 Personen) durch die Sonderausstellung (Dauer 90 Min.): Erwachsene/Schüler/Studenten: 40 Euro + Eintrittspreis pro Person, Familientage für Familien/kleine Gruppen: Sonntag, 25.03., 22.04., 27.05. und 24.06.2018 - Führungen zum Sonderpreis von 4 Euro pro Person (Dauer 90 Min.), jeweils um 11 Uhr, nur nach Anmeldung! Lange Museumsnächte zu "Kronach leuchtet": Samstag, 28.04., Freitag: 04.05. und Samstag, 05.05.2018, mit kostenlosen Führungen zu den Zeichnungen (Dauer 30 Min.), jeweils um 20/21/22 Uhr, nur nach Anmeldung! Anmeldung und Buchung aller Angebote: Festung Rosenberg Kronach, Telefon: 09261/60410, E-Mail: festung@stadt-kronach.de ( www.kronach.de ).Der Begleitkatalog umfasst auf 216 Seiten circa 200 Abbildungen, davon 130 in Farbe (ISBN 978-3-7319-0639-1). Der Sonderpreis in der Ausstellung beträgt 24,95 Euro.