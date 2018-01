Countdown für "Staaberche Fousanocht"

Wenn die "Staaberche Fousanocht" am letzten Faschingswochenende in ihre närrische Zielgerade einbiegt, wird in Steinberg mit Sicherheit das Zwerchfell aller großen und kleinen Faschingsfans wieder bis aufs Äußerste strapaziert. Der Karten-Vorverkauf findet ab dem kommenden Donnerstag, 11. Januar, ab 8 Uhr im Rewe-Markt Stefan Bauer in Steinberg statt.



Bereits zum 34. Male finden dann die beiden großen Büttenabende statt, bei denen Steinbergs närrische Elite ein rund fünfstündiges Feuerwerk des Frohsinns und der Heiterkeit entfachen wird. Am Sonntagnachmittag geht das närrische Zepter an den Steinberger Nachwuchs über, der bereits jetzt dem beliebten Kinderumzug sowie der sich anschließenden Faschingsgaudi des Musikvereins Steinberg entgegen fiebert.

Schaupunkt und Zentrum des närrischen Treibens ist die Kronachtalhalle. Auch heuer hat die Vereinsgemeinschaft Steinberg - um ihren Vorsitzenden Alexander Öhring sowie Faschingsbeauftragten Herbert Agel - alle närrischen Kräfte mobilisiert, um ihre Gäste mit einem Programm der Superlative zu begeistern. Der Einlass für die Büttenabende ist jeweils um 18 Uhr. Für die musikalische Einstimmung sorgt ab 18.30 Uhr der Musikverein Steinberg, bevor um 19 Uhr die Büttenabende beginnen. Auf der Bühne werden sich viele junge und junggebliebene Narren ein Stelldichein geben und mit mitreißenden Tanz- und Gesangseinlagen, lustigen Sketchen sowie den berühmt-berüchtigten Büttenreden für beste Unterhaltung sorgen. Erneut dürfen sich die Gäste gleich auf mehrere Premieren freuen, über die an dieser Stelle aber noch nicht so viel verraten werden soll.



Am Sonntagnachmittag lädt der Musikverein Steinberg alle kleinen und großen Narren zum Kinderfasching in die Kronachtalhalle ein. Diese werden vorher um 13.30 Uhr ab dem Kindergarten in einem bunten Gaudiwurm zur Halle ziehen. Begleitet werden sie vom Elferrat, der großen und kleinen Prinzengarde, dem Prinzenpaar und natürlich den Musikern selbst.

Am Rosenmontag schließlich geht es beim "FRACKsausen" im Gasthaus "Zum Frack" zum närrischen Schlussspurt noch einmal rund.



Termine: Büttenabende: am Freitag, den 9. Februar und Samstag, den 10. Februar in der Kronachtalhalle (Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr, musikalische Einstimmung durch den Musikverein Steinberg: ab 18.30 Uhr), jeweils anschließend Tanz und Party mit DJs.

Kartenvorverkauf für Büttenabende: ab Donnerstag, den 11. Januar in der Rewe Steinberg (Barzahlung). Kinderfasching: Kinderumzug am Sonntag, den 11. Februar um 13.30 Uhr mit dem MV Steinberg, anschließend Kinderfasching in der Kronachtalhalle. "FRACKsausen": am Rosenmontag, den 12. Februar im Gasthaus "Zum Frack".