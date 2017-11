Claudia Koreck kommt nach Tettau

Lieder auf Bayerisch, das hätte die Singer-Songwriterin wahrscheinlich ewig so weitermachen können. Da hat sich Claudia Koreck, die am Sonntag, 3. Dezember, in der Tettauer Festhalle auftritt, ein festes und treues Publikum erspielt. Die Formel ist griffig, das Alleinstellungsmerkmal groß.

Das aber ist nichts für die Musikerin, die mit rasanten Schritten die alten Pfade verlässt und große Lust auf Veränderung zeigt. Das Besondere an "Holodeck": Eine CD ist auf Englisch, die andere wie gewohnt auf Bayerisch - als eine Art Übersetzung.



Und damit löst sich jede lokale Verortung erst einmal in Luft auf, denn das englische Album zeigt, dass Claudia Koreck auch ein internationaler Pop-Anstrich sehr gut steht. Ihr Heimatort Traunstein oder Los Angeles, wo das Album mit renommierten Musikern entstand - beides passt. Aber schließlich ist die Musikerin auch schon mal im Vorprogramm der "Eagles" aufgetreten.



Das alles ist schon ganz schön abgehoben und deshalb passt der Astronaut als Sinnbild auch perfekt auf das Cover. Auf zu neuen Ufern - zu den Sternen. Und das muss man sich nach einer zehnjährigen, erfolgreichen Bayern-Pop-Karriere auch erst einmal alles trauen.



Ganz smooth und entspannt startet Claudia Koreck fingerschnippend mit «Hallabrooklyn» in das Englisch-Abenteuer, lotet zu einem immer wiederkehrenden Piano-Dreiklang die ganzen Möglichkeiten ihrer Stimme aus. Diese Variabilität weitet sie auch auf ihre Songs aus. "Ich bin auf jeden Fall ein sehr offener Mensch und immer wieder für neue Einflüsse zu haben", sagte Koreck in einem Interview .





Das Prinzip Hoffnung dominiert

Leicht angejazzt ist der Titelsong "Holodeck". Herrlich swingt das Saxofon im Rausschmeißer "Another Beautiful Day". Keine Frage, damit kann Claudia Koreck auch problemlos international konkurrieren. Und inhaltlich ist auch alles klar auf "Holodeck" - das Prinzip Hoffnung dominiert.



Und wenn man dann zum bayerischen Album greift, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Traunstein, wo Claudia Koreck mit ihrer Familie lebt, und Kalifornien oder New York gar nicht so weit voneinander entfernt sind.



Man sollte sich also schnellstmöglich Tickets für dieses einzigartige Konzerterlebnis in der Rennsteigregion sichern. Am 3. Dezember um 20 Uhr betritt die Bayerin die fränkische Bühne in der Tettauer Festhalle. Informationen zum Ticketerwerb gibt es unter folgender Hotlinenummer: 09269/9513.