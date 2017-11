Christkind eröffnet "Kronacher Weihnacht am Rosenturm"

Aller guten Dinge sind drei - das wird das Kronacher Christkind den Veranstaltern der "Kronacher Weihnacht" gleich doppelt wünschen. Am Freitagabend durfte Melissa Dörfer nämlich schon zum dritten Mal in ihrer himmlischen Rolle den Weihnachtsmarkt eröffnen, der zum dritten Mal rund um den Rosenturm stattfindet.



"Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre das nicht möglich", lobte Paul Schnell, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Kronach er leben, die vielen helfenden Hände für einen attraktiven Markt. Dieser breitet sich rund um den Turm vom Marienplatz in den Stadtgraben aus. Auch die Zwischenebene auf den Stufen in die Obere Stadt wurde mit einbezogen. Dort finden sich eine fast lebensgroße Krippe sowie ein tierischer Fotopoint.





Blick auf den Markt

"Und der Blick auf das Lichtermeer des Weihnachtsmarktes ist eine Dreingabe", schloss sich Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW) an. Diesen sollten die Marktbesucher von der kürzlich erst erneuerten Treppenanlage nutzen, wenn sie die Zwischenebene und die Krippenausstellung in der Annakapelle besuchen.



"Der Alltag rast vor sich hin. Es fällt heute unheimlich schwer, innezuhalten", ging das Stadtoberhaupt bei der Eröffnung auf die oft hektischen Zeiten ein. Hier wünschte er sich, dass der Markt an den Adventswochenenden ein wenig zur Besinnlichkeit beitragen kann.





Organisatoren waren gefordert

Dass es nicht leicht ist, heutzutage einen solchen Markt auf die Beine zu stellen, ließ Beiergrößlein außer Zweifel. "Die Verantwortlichen mussten ihr - zweifellos vorhandenes - Organisationstalent wieder unter Beweis stellen", sagte er und dankte dafür Paul Schnell und dessen Team. Ein Lob zollte er ihnen auch dafür, jedes Wochenende wieder unter ein bestimmtes Motto gestellt zu haben und dazu passende Veranstaltungen als Rahmen zu bieten.



Weil die Zeit für die Fieranten und Organisatoren durch das Zusammenfallen von viertem Advent und Heiligabend heuer kurz ausfalle, beginne der Markt bereits am 24. November erklärte der Bürgermeister den zahlreichen Besuchern am Freitag den Auftakt abseits der Adventstage.

Die "Kronacher Weihnacht" hat auch am Samstag, 25. November, geöffnet. Weiterhin werden die Besucher dort an allen Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag willkommen geheißen. Nur am Heiligabend (Sonntag) bleibt der Markt geschlossen.