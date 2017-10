Christen als Fremde in der Welt

Vor gut einem Jahr wurde der Neukenrother Georg Rubel auf den Lehrstuhl für Biblische Theologie an der Luxembourg School of Religion & Society (LSRS) berufen. Nun fand im Großherzogtum seine offizielle Antrittsvorlesung statt.

Der Direktor der LSRS, Jean Ehret, hatte dazu zahlreiche hochrangige Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft eingeladen. Viele Kollegen von Georg Rubel aus dem Kreis der Professoren sowie ehemalige Kollegen seiner vormaligen Wirkungsstätten Bamberg und Eichstätt ließen es sich nicht nehmen, diesem bewegenden Ereignis beizuwohnen. Auch seine Familienangehörigen fanden sich zum akademischen Festakt im Centre Jean XXIII an der LSRS ein. Lediglich seinen Doktorvater und Mentor, Lothar Wehr, musste Georg Rubel aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen.

In seiner Antrittsvorlesung sprach Georg Rubel über das Verhältnis der Christen zur Welt nach 1 Petr 2,11-17. Der unbekannte Autor des Ersten Petrusbriefes richtet sich an seine Adressaten als "erwählte Fremde in der Diaspora". Obwohl die Adressaten des Ersten Petrusbriefes vorwiegend Heidenchristen waren, sollte die Verwendung des Begriffes Diaspora sie an das Schicksal des jüdischen Gottesvolkes erinnern, das nun auch ihnen widerfährt. Mit der Kategorisierung der Christen als Fremde bietet der Verfasser des Ersten Petrusbriefes nicht nur eine soziologische Bestandsaufnahme, sondern vor allem eine theologische Deutung ihrer Situation: Er stellt sie in eine "alttestamentlich-frühjüdische Tradition, die die Distanz zu der Mitwelt als Folge der Erwählung durch Gott und der Zugehörigkeit zu dessen Volk verstand."



Die eigene Identität stärken

Paradebeispiel für diese Vorstellung ist Abraham, der laut Gen 23,4 über sich selbst sagt: "Fremder und Beisasse bin ich unter euch." Die negative Kategorie des Fremdseins wird umgepolt und positiv konnotiert als Ausdruck der Erwählung durch Gott. Aus dem sozialen Außenseiterstatus wird somit ein prägendes Merkmal christlicher Identität. Gerade dann, wenn die Christen von der Welt abgegrenzt und als Fremde angesehen werden, kann diese Distanz zur nichtchristlichen Umwelt als Chance wahrgenommen werden, die eigene Identität zu stärken und aus dem Erwählungsbewusstsein heraus als Christen in der Welt zu leben. Für das Christentum heute in Europa, das sich bisweilen regional unterschiedlich ausgeprägten feindlichen Tendenzen gegenübersieht, mag dies ein positiver Impuls sein, sagte Georg Rubel.



Werbung für christlichen Glauben

Die Erwählung durch Gott verpflichtet die Menschen zu einem entsprechenden Lebenswandel. Deshalb werden die Adressaten des Ersten Petrusbriefes dazu aufgefordert, sich der irdischen Begierden zu enthalten und ein gutes Leben zu führen, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben und so eventuelle Vorurteile abzubauen. Damit ist klar: Abgrenzung von der Welt bedeutet keineswegs einen Rückzug aus der Welt, im Gegenteil: Christen leben in der Welt und sollen durch ihr gutes Beispiel die ihnen feindlich gesinnten Menschen eines Besseren belehren und sie sogar bekehren. Anstatt Rückzug in eine Parallelgesellschaft sollen Christen zum Werbeträger für den Glauben in einer nichtchristlichen Umwelt werden. Dieses Prinzip galt nicht nur vor 2000 Jahren, es behält auch heute noch seine Gültigkeit. Angesichts der Lage des Christentums im Europa des 21. Jahrhunderts ist es heute vielleicht nötiger denn je, meinte Georg Rubel. Diese von "realistischer Nüchternheit" geprägte Theologie des Ersten Petrusbriefes hat sich trotz der späteren Verschärfung der Situation der Christen nicht nur im frühen Christentum durchgesetzt, sie kann auch heute noch als Modell für das Verhältnis der Christen zur Welt herangezogen werden. Christen leben nicht abseits, sondern inmitten dieser Welt, in Anerkennung der staatlichen Gewalt, in Respekt gegenüber allen Menschen, in Liebe zu den Mitchristen und in der gebotenen Gottesfurcht. Sie passen sich aber nicht dieser Welt an, sondern grenzen sich durch ihren Lebenswandel von der nichtchristlichen Umwelt ab und leben so als Fremde in der Welt, mit der Perspektive, dass ihre eigentliche Heimat nicht hier auf Erden ist, sondern im Himmel bei Gott.

In seiner Antrittsvorlesung ist es Georg Rubel gelungen, einen großen Bogen vom Urchristentum in unsere Zeit zu schlagen. Jürgen Weisserth