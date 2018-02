Carletta Heinz wechselt in den Aufsichtsrat

Überraschende Nachrichten von der Führungsspitze der Heinz-Glas & Plastics Group in Kleintettau: Carletta Heinz wird die Geschäftsführung des Unternehmens verlassen. Dies bestätigte am Mittwoch Ruth Haussner, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Heinz-Glas.



Das bedeute allerdings keinen Aus-, sondern einen Aufstieg, betonte Haussner. Ihr Weg führt die junge Frau in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Dort will sie sich künftig mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beschäftigen. Aus dem operativen Geschäft scheidet sie allerdings aus. Zu den Hintergründen der jüngsten Personalie wollte sie sich nicht äußern.



Erst im Sommer 2017 wurde bekannt gegeben, dass Carletta Heinz zum 1. Juli als CEO den Vorsitz der Geschäftsführung des Unternehmens mit über 3000 Mitarbeitern übernehmen wird.



Heinz schloss 2012 ihr Studium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Diplom-Kauffrau ab. Seit Dezember arbeitet sie 2013 im Familienunternehmen. Zu Beginn des vergangenen Jahres stieg die 33-Jährige in die Geschäftsführung auf. Der ursprüngliche Plan, nach dem sich Vater Carl-August nach und nach aus dem Geschäft zurückziehen wollte, stand bereits damals nicht mehr zur Diskussion. "Er füllt die Zeit einfach mit anderer Arbeit, hat ständig neue Ideen. Ich lerne immer noch viel von ihm", berichtet die Tochter damals. Carl-August Heinz übernahm das Unternehmen 1977 nach dem frühen Tod seines Vaters.