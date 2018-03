Bunte Grüße aus dem Frankenwald

Der Vorsitzende des Fördervereins Bergbaugeschichte Stockheim-Neuhaus, Gerwin Eidloth, präsentiert zusammen mit Günther Scheler im Bergbaumagazin eine Sonderausstellung "Grußpostkarten" aus alter Zeit. Die Eröffnung findet am Ostermontag, 2. April, von 13 bis 17 Uhr statt. Außerdem besteht die Möglichkeit, die farbenfrohen Exponate - und zwar einhundert an der Zahl - jeden ersten Sonntag im Monat bis Juni zu begutachten.



Die Grußpostkarten aus dem Landkreis Kronach und Oberfranken, angefertigt in der Zeit zwischen 1898 und 1930, stellen einen besonderen künstlerischen Wert dar. Die Zusammenstellung dieser "Schätze", die vor allem zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten und zu Geburtstagen in alle Welt verschickt wurden, war eine besondere Herausforderung für Gerwin Eidloth und Günther Scheler. Vor allem um 1900 - so informierte der Fördervereinsvorsitzende - seien prachtvolle Alben der Renner gewesen.



Sogar vergoldet und bestickt

Mit der offiziellen Einführung der Postkarte im Jahre 1870 durch die Generalpostdirektion sei ein regelrechter Boom in der Bevölkerung ausgelöst worden, so auch im Frankenwald.

Inspiriert durch diese Nachfrage, seien die Karten immer fantasievoller und aufwendiger gestaltet, erschienen. Sie wurden zum Teil mit Seide, Prägungen, Glitter, Vergoldung oder sogar mit Stickereien verschönert.



Aus der Mode gekommen

Auf den Flohmärkten habe man auch heute noch die Chance, echte Schnäppchen zu ergattern.

Leider sei es mehr oder weniger aus der Mode gekommen, mit diesen farbenfrohen, sehr kreativen Grußpostkarten den Familienangehörigen und Freunden zu Ostern oder zu anderen besonderen Anlässen, Wünsche zu übermitteln, bedauern Eidloth und Scheler den aktuellen Trend. "In unserem multimedialen Zeitalter beherrschen E-Card (elektronische Postkarten) oder SMS die Glückwunschszene."



Vor allem sollte man sich beim Besuch der Sonderausstellung - es können auch seltene bergmännische Raritäten im Bergbaumagazin begutachtet werden - viel Zeit mitbringen, denn die Vielfalt dieser kleinen Kunstwerke ist geradezu atemberaubend, so Gerwin Eidloth.