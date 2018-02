Bütt in Pressig: Wenn der Pater ins Grübeln kommt ...

Packende Showeinlagen, Sketche, ein buntes Bühnenbild, mitreißende Garde- und Showtänze, großartige Büttenreden, das ist das Resümee des elften Büttenabends in Pressig. Durch das bunte Programm führte locker und humorvoll Elferrätin Ute Juliano. Ihr Elferrat war zu Beginn des Abends verschwunden. Dafür hatte Sylke Beetz als Hexe Walpurga gesorgt. Später tauchte das Gremium glücklicherweise wieder auf.



Bürgermeister Hans Pietz gab in seiner Büttenrede wertvolle Angeltipps. Angler bräuchten lange Arme, so Pietz, schließlich müssten sie anzeigen, wie groß der Fisch war, den sie an Land gezogen haben.



Pater Helmut Haagen berichtete von seiner Suche nach einer Pfarrhaushälterin, einer "Zölibatesse". Dafür hatte er einige Annoncen geschaltet. Auf diese hatten sich aber nur "Zölibatsverstärker" gemeldet. Pater Haagen vermutete, dass er die Aufhebung des Zölibats nicht mehr erleben werde - dafür aber seine Kinder.



Trauer auf dem Campingplatz

Manfred Müller beschäftigte sich unter anderem mit der Fußball-WM. Der traurigste Platz im Sommer sei wohl ein Campingplatz in Italien voller Holländer. Gemeinsam mit Kurt Meißner kam Manfred Müller als Angler in die Bütt. Die beiden sorgten für Tränen in den Augen des Publikums. Sie erzählten, dass es bei Kannibalen freitags nicht Fisch, sondern Fischer gebe. Die Gäste erfuhren auch einiges über die Rumpelstilzchen-Stellung.



Für viel Applaus sorgten die Gardetänze und Tanzeinlagen der Showtanzgruppe aus Weißenbrunn, die Pressiger und Weißenbrunner Funkenmariechen und das Possecker Männerballett.

Einen wunderbaren Sketch trugen Joschua und Mattias Völk als altes Ehepaar vor. Die "Frau" sorgte mit ihren Verwechslungen für Kopfschütteln bei ihrem Mann - und beim Publikum für strapazierte Lachmuskeln. Laura, Leo und Theresia erfreuten die Gäste mit dem "Traumschiff Surprise"-Sketch. "Ach ist das aufregend", hieß es bei Dario Beetz und Kevin Stadelmann, die den bekannten Dieter Hallervorden-Witz nachspielten. Überzeugen konnten auch Maxi Wahl und Lisa bei ihrem lustigen Auftritt.





Putzfrauen-Tanz begeistert

Eine grandiose Einlage a la "Tanz der Vampire" zeigte die Showtanzgruppe Pressig. Jens Scherbel und Markus Völk begeisterten mit ihrem Thermomix-Auftritt. Mit großer Spannung erwartet wurde das Dolonia-Männerballett, das sich mit seinem Putzfrauen- und Hausmädchen-Tanz großen Applaus sicherte. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte Mario.