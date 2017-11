Bürgerhaus nein, Kauf ja

In der Gemeinderatssitzung am 20. Juni hatte der Gemeinderat unter anderem beschlossen, für das Bürgerhaus die alte Schule - nach deren Sanierung und Umbau - als Standort festzulegen. Nach nunmehr erfolgten Gesprächen sprach sich jedoch die Regierung von Oberfranken gegen diesen Standort aus - insbesondere auch aufgrund der Unwirtschaftlichkeit der Sanierung. Bei einem Förderantrag der Gemeinde würde ein Zuschuss gedeckelt werden. Nach längerer, zum Teil kontroverser Diskussion kam der Gemeinderat - bei zwei Gegenstimmen - zum Ergebnis, den im Juni erfolgten früheren Gemeinderatsbeschluss nicht mehr aufrecht zu erhalten. Damit kommt nur der Abriss der alten Schule in Betracht, der über die Förderoffensive Nordostbayern mit 90 Prozent gefördert wird.





Ein wichtiges Thema in den vorbereitenden Untersuchungen war das Bürgerhaus. Hierfür befürwortete die Gemeinde als Standorte die alte Schule und alternativ das Anwesen Rennsteigstraße 16. "Eine Sanierung und Umbau der alten Schule sowie der Standort Rennsteigstraße zu einem Bürgerhaus würde von der Regierung aufgrund der dezentralen Lage und der Unwirtschaftlichkeit nicht gefördert", erklärte Bürgermeisterin Karin Ritter (SPD). Der Vorschlag der Regierung mit dem Standort Hauptstraße 22, der den Zielen der Städtebauförderung am besten entspreche, wird von der Gemeinde nicht befürwortet.

Die Gemeinderäte vertraten die Auffassung, dass die Folgekosten für drei gemeindliche Gebäude für Reichenbach nicht zu schultern sind. In der Diskussion kam man zum Ergebnis, den Erwerb und Ausbau eines Gebäudes für ein Bürgerhaus nicht weiter zu verfolgten. In den Festlegungen der vorbereitenden Untersuchungen ist die Turnhalle als Veranstaltungssaal vorgesehen. Eine Sanierung der Turnhalle über das "StbauFP Kleinere Städte und Gemeinden" ist angedacht. Wenn das Nutzungskonzept feststeht, kann die Planung vorgenommen werden, bei der auch Erweiterungsmöglichkeiten für Nebenräume erforderlich sind. Für die Sanierung/Umbau/Anbau der Turnhalle wird bei einem Ingenieur-Büro eine unverbindliche Kostenermittlung auf Stundensatzbasis in Auftrag gegeben.





Ebenfalls in der Gemeinderatssitzung am 20. Juni hatte der Gemeinderat den Erwerb des leer stehenden landwirtschaftlichen Anwesens Rennsteigstraße 16 beschlossen. "Der Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberfranken für den Grunderwerb liegt vor und der Kauf des Anwesens kann vorgenommen werden", führte die Bürgermeisterin aus. Ein Nutzungskonzept auf Grundlage der ISEK-Studie mit den übergreifenden Themen "Sport und Erlebnis" könnte beispielsweise wie folgt aussehen: Übernachtungsmöglichkeiten für Einzelpersonen, Familien und Gruppen; Aufenthaltsmöglichkeiten drinnen und draußen; E-Bike-Ladestationen; Bike-Garagen, -Waschplatz, -Reparaturmöglichkeiten; Vernetzung der Biker-Strecken länderübergreifend Bayern/Thüringen; Station für Biker, Wanderer, Schneeschuhwanderer und Ski-Langläufer; unmittelbare Nähe zum Rennsteig sowie die Zusammenarbeit mit dem Frankenwaldtourismus zum Kernthema "Wandern und Naturerlebnis". Die Sanierung des "Hexenhäusla" soll als erstes Impulsprojekt der Gemeinde über das "B/L StbauFP Kleinere Städte und Gemeinden" realisiert werden.



Abschluss von Verträgen mit dem Bayernwerk sowie Südwasser

Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss eines Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem Bayernwerk ab 1. Januar 2018 zu. Nachdem der Tagesordnungspunkt in der Gemeinderats-Sitzung am 25. September dieses Jahres vorbehandelt und zurückgestellt worden war, fand am 28. September eine weitere Sitzung der Rennsteiggemeinden über den neuen Straßenbeleuchtungsvertrag statt. Der neue Straßenbeleuchtungsvertrag ist mit dem Bayerischen Gemeindetag abgestimmt. Er gilt bayernweit für alle Kommunen und ist deshalb nicht verhandelbar. Die Preisanpassung erfolgt auf den Grundlagen der Wartungskosten von 1997. Nur die Kommunen des früheren Itting-Versorgungsbereiches haben vom bisher günstigen Straßenbeleuchtungsvertrag profitiert. Eine Übernahme beziehungsweise Ablösung der Straßenbeleuchtungsanlage mit Leitungsnetz und Schalteinrichtungen ist unwirtschaftlich. Die Kosten für die Straßenbeleuchtungsanlage betragen nunmehr circa 2200 Euro.

Weiter beschloss der Gemeinderat den Abschluss eines neuen Betriebsführungsvertrages für die Kläranlage Reichenbach mit der Firma Südwasser ab dem 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018. Südwasser hatte den bestehenden Sanierungs-, Finanzierungs- und Betriebsführungsvertrag mit der Gemeinde Reichenbach form- und fristgerecht gekündigt. Gleichzeitig hatte sie der Gemeinde Reichenbach einen neuen Betriebsführungsvertrag für die Abwasseranlage angeboten, dessen Vertragsentwurf die Bürgermeisterin dem Gremium vorlegte. Das neue Betriebsführungsentgelt beläuft sich auf 6311,76 Euro. Die Laufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich um zwei weitere Jahre, sofern nicht einer der Vertragsparteien sechs Monate vor Vertragsende kündigt.

Die Gemeinderäte befürworteten den Abschluss des einjährigen Vertrages und beurteilten ihn als angemessen. 2018 soll eine Ausschreibung für einen neuen langfristigen Betriebsführungsvertrag vorgenommen werden.



Ausbau der Gartenstraße auch ohne Zuschüsse

"Der Ausbau der Gartenstraße wird nicht über FAG-Mittel gefördert", bedauerte die Bürgermeisterin. Dies habe die Regierung von Oberfranken - nach Prüfung des überarbeiteten Zuwendungsantrages - festgestellt. Der Entscheidung der Regierung liegt zugrunde, dass die beiden Voraussetzungen für eine Bezuschussung nicht festliegen. Die Durchführung der Baumaßnahme ist aufgrund des Bestandes baulich erforderlich. Die Voraussetzung der angespannten Finanzlage liegt aber nicht vor, da sich die finanziellen Verhältnisse im Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit, der Reduzierung des Schuldenstandes sowie der Höhe der Rücklagen positiv darstellen. Bezüglich einer finanziellen Härte weist die Regierung darauf hin, dass die zuwendungsfähigen Kosten 67 000 Euro betragen. Einstimmig beschloss das Gremium, die Ortsstraße wie geplant auszubauen, auch wenn kein staatlicher Zuschuss gewährt wird.



Informationen

Die Bürgermeisterin informierte über die am 4. Dezember in Neukenroth stattfindende Info-Veranstaltung der FWG und lud dazu ein. Mit der Sanierung des schadhaften Geländers an der Bergstraße werden 2. Bürgermeister Rudi Neubauer (CSU) und Gemeindearbeiter Roland Schnappauf beauftragt. Neubauer lud die Gemeinderäte zu seinem 60. Geburtstag am 18. Dezember 2017 ein.