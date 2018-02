BRK Kronach stellt besonderen Rettungswagen in Dienst

Der Rettungsdienst des Kronacher Roten Kreuzes hat für den Transport schwergewichtiger Patienten ein neues Spezialfahrzeug erhalten. Untergebracht ist dieses Fahrzeug offiziell in der Rettungswache in Kronach. Der BRK-Kreisverband hatte sich darum beworben. "Die Zahl der stark übergewichtigen Menschen, die aus ihren Wohnungen geholt und ins Krankenhaus transportiert werden müssen, nimmt stetig zu", meint Rettungssanitäter Stefan Welscher hierzu.Das Rettungswesen stellt sich immer mehr auf solche Situationen ein. Deshalb wurde auch innerhalb des Rettungsdienstbereichs Coburg - dieser umfasst die Landkreise Kronach, Lichtenfels und Coburg - in neues Schwergewichtsfahrzeug (S-RTW) angeschafft. Dieses ist speziell auf Menschen mit 140 Kilogramm Gewicht und mehr ausgelegt. Bei dem Rettungswagen handelt sich um einen 140 Kilowatt starken Mercedes Sprinter mit Allradantrieb und einem zulässigen Gesamtgewicht von 4,8 Tonnen.Was es genau mit diesem neuen Rettungsmittel auf sich hat, erfahren Sie hier bei inFranken.de.