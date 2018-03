Brand bei Küpser Autohändler wird von Kripo untersucht

Am Mittwoch, kurz vor 7 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand gerufen. Auf dem Hof eines Autohändlers in der Kronacher Straße in Küps hatten Fahrzeuge Feuer gefangen. Wie sich nach Angaben der Polizei herausstellte, ist ein Wagen bei diesem Vorfall ausgebrannt. Auf drei weitere Autos haben die Flammen übergegriffen. Die Feuerwehren aus Küps, Oberlangenstadt und Johannisthal brachten den Brand jedoch zügig unter Kontrolle und sicherten die Einsatzstelle ab.



Zum Sachschaden konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben machen. Ebenso ist die Ursache des Feuers noch ungeklärt. Aus diesem Grund haben die Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen übernommen.