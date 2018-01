Bislang noch keine Lärm-Messung im Windpark Hain-Ost

Zwei Petitionen



Helmut Schiffner reagiert verwundert. "Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Messungen schon längst stattgefunden haben", sagt der Gegner des Windparks Hain-Ost, als unsere Redaktion mit ihm über die Aussagen des Landratsamts spricht. Denn das teilte auf Anfrage von inFranken.de mit, dass die eigentlich für Herbst 2017 vorgesehenen Lärm-Messungen noch immer nicht stattgefunden haben.Als Grund nennt das Landratsamt die Witterungsverhältnisse. Wichtig seien vier Punkte: ausreichend starker und lang genug anhaltender Wind, kein Regen, kein Schneefall und kein gefrorener Boden. "Auch muss eine gewisse Prognosesicherheit hinsichtlich des Wetters bestehen, denn eine Terminfestlegung muss spätestens am Mittag des Vortages erfolgen, zumal auch Techniker zur Anlagensteuerung und Datenlieferung mit anreisen müssen", erklärt Pressesprecher Bernd Graf.Offenbar sah der Gutachter seitdem noch keinen passenden Tag gefunden. Seit Monaten ließe das Wetter keine aussagekräftige Messung zu, so Graf. "Mit dem Messgutachter stehen wir in direktem Kontakt." Dieser beobachte die Wetterentwicklung permanent und leite die Messungen in die Wege, sobald die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.Offen sind neben der Testmessung auch noch zwei Petitionen. Während jene zum Thema "Lärm" erst auf die Tagesordnung rücken soll, wenn die Lärm-Messung stattgefunden hat, sollte eine andere schon Ende November 2017 im bayerischen Landtag behandelt werden.Um rechtliche Aspekte zu klären, wurde die Petition gegen die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Wann sie wieder in den Landtag kommen wird, weiß Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU) derzeit noch nicht.Was nun der nächste Schritt beim Dauer-Thema sein soll und was Baumgärtner jedem rät, der der Meinung ist, dass im Windpark alles in Ordnung ist, lesen Sie hier bei inFrankenPLUS