Bienenstraße könnte früher als geplant fertig werden

Am alten Bezirksamt im Bereich Bienenstraße/Ecke Klosterstraße laufen derzeit Bauarbeiten. Im Zuge dieser Bautätigkeit erfolgt auch der Anschluss von Ver- und Entsorgungsleitungen, weshalb die Durchfahrt der Bienenstraße seit Wochenbeginn ebenso gesperrt ist wie die Klosterbrücke. Der Verkehr wird in dieser Phase über die Nordbrücke in Richtung Adolf-Kolping-Straße und zurück geleitet, was bisher reibungslos funktioniert hat. Allerdings könnte diese Umleitung schon bald ausgedient haben. Deutlich früher als erwartet.



Wie unsere Anfrage an die Stadtwerke am Donnerstagvormittag ergab, liegen die Bauarbeiten bisher offenbar vor dem Zeitplan. Vorgesehen war ursprünglich, die Bienenstraße und die Klosterbrücke am kommenden Dienstag, 21. November, wieder freizugeben.





Arbeiten liegen vor dem Zeitplan

Roland Zottmann, der für die Stadtwerke an der Baustelle war, erhielt ein positives Signal der zuständigen Baufirma. "Wenn nichts dazwischen kommt, wird angepeilt, dass die Straße schon morgen Abend wieder befahrbar wird." Zottmann räumt allerdings ein, dass man die Hand dafür natürlich nicht ins Feuer legen kann, weil bei solchen Arbeiten immer wieder ungeplante Hindernisse auftauchen können. Allerdings sieht es momentan sehr gut aus.



Bis zur Freigabe gilt die bestehende Umleitungs- und Zufahrtsregelung weiter. Die Verkehrsteilnehmer sollten daher in diesem Bereich Vorsicht walten lassen. Aber auch in der Schwedenstraße ist Rücksichtnahme gefragt, weil manch ein Fahrer zu spät erkennt, dass er die Klosterbrücke nicht überqueren kann und recht abrupt auf die rechte Spur zurückwechselt.