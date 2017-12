Besucheransturm auf den Weihnachtsmarkt Mitwitz

Den weit über 10 000 Besuchern bot sich am Samstag und Sonntag rund um die prächtige Kulisse des Wasserschlosses, und teilweise auch in den Innenräumen und im weiten Rund des Schlossparkes ein einmaliges Ambiente.

Hierzu gehörten die rund 100 festlich geschmückten Verkaufsständen, die alle einstimmten auf die Advents- und Weihnachtszeit. Schon an den beiden Eingängen kamen den Besuchern Glühwein-und Bratwurstdüfte entgegen, was für einen ersten Stopp sorgte. Gestärkt konnte man dann erleben, das das Angebot des Mitwitzer Weihnachtsmarktes nicht auf Kommerz ausgerichtet ist, sondern der Schwerpunkt auf die Adventszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest.

An den liebevolle geschmückten Verkaufsständen gab es viele handgefertigte Artikel sowie ein reiches Angebot. Das hochwertige Warenangebot: handgemachte Holzfliegen, Handgestricktes und Wolle, regionale Spezialitäten, Lebkuchen, weihnachtliche Floristik und Dekoartikel, Zürdelsocken, ergebirgische Weihnachtsstollen, Kalender Kronach leuchtet, handgeschöpftes Papier, Sternentraumlampen, Aquarelle, Geschenkartikel, Drahtkränze, Bienenprodukte, Keramik, Drechselarbeiten aus Holz, Münzschneiderei, Selbstgenähte Kleidung und Accessoires, Perlenarbeiten, Etageren aus Porzellan, Fliesenbilder, gefilzte und genähte Handarbeiten, Selbstgebranntes, selbst hergestellte Korbwaren, Schmuck, Accessoires aus Holz, Hüte und Mützen und vieles vieles mehr.

Die Montessori-Schule bot wieder an, sich in der Jurte gemütlich am Feuer zu wärmen und Stockbrot zu backen und es gab ein Mitmachangebot für Kinder: Kerzenfärben und Spiele basteln. Bewirtet wurde auch das Teehaus im Park. In der Kutscherstube bzw. Innenhof des Schosses offerierte am Samstag wieder Familie Weber Kaffee und Kuchen sowie Langos - am Sonntag gab es vom Frauenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz Kaffee , Glühwein und Kuchen. Den Erlös wird man wie schon bei den 32 vorausgegangenen Mitwitzer Weihnachtsmärkten, der übrigens vom Frauenkreis ins Leben gerufen wurde, an Brot für die Welt spenden. Vertreten war auch der Kiwansiclub, Unicef, der kleine Frauenkreis Sonnefeld, der Strickkreis der Kirchengemeinde Mitwitz, die RDJ gGmbH Kinder- und Jugendhilfe Oberfranken. Zur Tradition gehörte es aber auch, dass man den Besuchern an beiden Tagen ein großes abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Jung und Alt bietet.

Angefangen von Liedern zur Advents- und Weihnachtszeit, vorgetragen vom Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz, dem Kinderchor der Grundschule Mitwitz und Schülern der Musikschule Nowak im Weißen Saal. Hier gab es aber auch wieder ein Konzert des Gospelchores Mitwitz und Aufführungen des Stabpuppentheaters für Kinder "Die Weihnachtsgans Auguste". Weihnachtsliche Klänge gab es auch auf der Bühne im Schlosspark bei den Auftritten des Musikvereins Neuhaus-Schierschnitz, der Musikkapelle Neuses, des Jugendorchesters Kronach, des Musikvereins Neukenroth, des Bläser-Ensemble des Musikvereins Marktzeuln und zum Abschluss vom Posaunenchor Mitwitz.

Aber auch der Nikolaus , unter anderem dargestellt vom 1. Bürgermeister Hans-Peter Laschka, ließ es sich nicht nehmen, auf dem Weihnachtsmarkt Station zu machen und die Kinder zu beschenken. Abgeschlossen wurde der Eröffnungstag mit einer ökumenischen Adventsandacht in der Schlosskapelle mit Pfarrer Burkhard Sachs von der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz und Diakon Diethard Nemmert von der katholischen Schlosskuratie.