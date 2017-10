Gemeinsam gut leben, attraktiv wohnen und erfolgreich wirtschaften. So lauten kurz umrissen die strategischen Leitlinien der Gemeinde Wilhelmsthal, mit der sie den allseits bekannten Herausforderungen des demografischen Wandels und der Abwanderung begegnen will. Wie man auf diese griffigen Formeln kommt, ist im Detail im Gemeindeentwicklungskonzept nachzulesen, das 165 Seiten Text, viele Seiten Anhang und jede Menge Pläne umfasst. Es ist das Ergebnis aus einer Bestandsaufnahme der einzelnen Ortsteile und Workshops mit den Bürgern. Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Frieder Müller Maatsch stellte in der Gemeinderatssitzung die Grundzüge vor. Kreativität sei gefordert, um Bürger zu halten und Neubürger zu gewinnen. Beispielsweise mit einem Förderprogramm für die Ansiedlung junger Familien. Attraktive Wohnkriterien seien außerdem eine Verkehrsanbindung auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Nahversorgung. Hier könnte man nach geeigneten Stellen für Dorfläden suchen, Direktvermarktung stärken oder Lieferservices durch Supermärkte anbieten. Chancen lägen auch im Baulücken- und Leerstandsmanagement: Der Wohnungsbedarf für Singles und Senioren werde steigen. Nicht zu vergessen die Natur und ein interessantes Tourismusangebot.



Das Konzept ist umfassend und detailreich. Bürgermeisterin Grebner kündigte die sogenannte Aufbruchveranstaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern noch in diesem Jahr an, insofern ein Termin gefunden werde.



Wilhelmsthal bietet kein einheitliches Bild. Daher gibt es für jeden Ortsteil eine eigene Analyse. Die vorgeschlagenen Maßnahmen unterscheiden sich in Priorität und Umsetzungshorizont von hoch, mittel bis langfristig. Außerdem gibt es Sofortmaßnahmen und Leuchtturmprojekte, die eine ermutigende Strahlkraft entwickeln sollen.



Die steile Ortslage ist das Symbol von Wilhelmsthal und gleichzeitig die größte Herausforderung. "Der Berg hat es in sich", sagt Müller Maatsch. Erschließungsmaßnahmen werden sehr kostspielig sein. "Unendlich kann das Amt für ländliche Entwicklung seinen Geldbeutel nicht aufmachen." Um den Anblick zu erhalten, müsse man Anstrengungen mobilisieren. Die Gehwegverbindungen sollten in Sofortmaßnahmen verbessert werden. Als Leuchtturmprojekt soll ein Dorfzentrum um die Kirche geschaffen werden.



Effelter hat die Nase vorn. Dort sind sie schon seit Jahren an ihrer Dorfentwicklung dran und könnten mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen schnell starten. Man denke an Teichsanierungen sowie die Gestaltung der Ortsmitte mit dem ehemaligen Schulhaus, dem Vorplatz bis zum Gasthaus, dem Brunnen und der Bushaltestelle.



Sehr interessant sei das Erscheinungsbild von Lahm, wo sich alles auf einem Kopf konzentriere. Probleme verursachten die Hauptverkehrsstraße sowie die Ortsstraßen in den unteren Bereich. Bemerkenswert in Lahm sei der gute Zusammenhalt: "Die wissen, was sie wollen und wo es hingehen soll".



Für die Ausweisung von Neubauflächen scheint der Ortsteil Hesselbach am besten geeignet zu sein. Leuchtturm ist das Haus der Vereine.



Sanierungsmaßnahmen auf dem Schlossberg mit dem Friedhof, der alte Schule und Fußwegen dorthin stehen in Steinberg an. Weitere Bachquerungen über die Kronach werden vorgeschlagen sowie Senioreneinrichtungen.



Eibenberg sei bisher mehr eine Streusiedlung als ein Dorf. Ein zentraler Bereich könnte rund um das Feuerwehrhaus entstehen. Im Fokus außerdem sind die Rad- und Wegeverbindungen nach Rosslach und Tiefenbach.



Ebenfalls weitverteilt ist der Ortsteil Rosslach. Die Beteiligung am Workshop war hier besonders groß. An der Vernetzung des Radwegenetzes nach Norden und der Fußwegverbindung nach Friesen soll gearbeitet werden. Mit einem Wandererparkplatz will man Naturbegeisterte anlocken.



Eine kompakte Ortslage in gut erhaltener ursprünglicher Form zeichnet Gifting aus. Interessant sei der Bach mit der parallel verlaufenden Lindenstraße. Schwerpunktthema ist die Ortsmitte mit Kirche und Gemeinschaftsgebäuden, Leuchturmprojekt der Radweg an der ausgebauten Straße.



Breitbandausbau - das schnelle Internet kommt langsam



Schnelles Internet gehört heutzutage selbstverständlich zur Lebensqualität dazu. Eine zeitgemäße Internetverbndung von mindestens 30 Mbit/s ist auf dem Land noch lange nicht Realität. Die Gemeinde Wilhelmsthal hat daher den Auftrag für einen Masterplan zum Breitbandausbau gegeben. Masterplan und Erschließungsgebiet stellte Siegbert Reuther vom Ingenieurbüro Reuther NetConsulting aus Bad Staffelstein vor.



Wilhelmsthal möchte sich zum zweiten Mal am Förderprogramm des Freistaates Bayern beteiligen, um eine nahezu flächendeckende Versorgung im gesamten Gemeindegebiet zu erzielen. Eine Förderung von 90 Prozent bei einer Investitionssumme von 1,3 Mio. Euro sei möglich. Bis sich Wilhelmsthal zur Gigabit-Gesellschaft entwickelt dauert es noch: Das Erschließungsgebiet wird in zehn Lose eingeteilt, für deren Erschließung Angebote eingeholt werden. Danach wird entschieden, was innerhalb des Budgetrahmens umgesetzt wird. Für Erstaunen sorgten die Planungsskizzen von Reuther mit eingezeichneten Bitraten in den Gemeindeteilen. Udo Prell (Freie Wähler) verwies auf ein "Niemandsland" in Wilhelmsthal: Er wohne im oberen Ortsteil und käme höchstens auf 5 bis 6 Mbit/s.

Auch Jochen Gleich bezweifelte die im Plan angegeben Raten von 16 bis 25 MBit/s in Eibenberg: "Das hat dort mit 100-prozentiger Sicherheit niemand!". Reuther kündigt eine Überprüfung der Skizzen an.



Diskutiert wurde auch, inwieweit bereits Leerrohre in den jüngsten Straßen- oder Kanalbauten verlegt wurden, die genutzt werden können. Laut Reuther würde die Glasfaserinfrastruktur heutzutage in jedem Neubaugebiet berücksichtigt und Synergien bei Straßen- und Hausneubauten genutzt. Realistisch sei ein komplettes FTTB-Netz im Zeitfenster zwischen 2025 und 2030.



Petra Öhring bedauert, dass beim Neubau der Grieser Straße keine Glasfaser vorgesehen worden sei, so dass die Straße doch wieder aufgerissen werden müsse. Bürgermeisterin Grebner merkte an, der Gemeinderat hätte die Verlegung aus Kostengründen abgelehnt. "Damals waren wir halt noch nicht so weit und deshalb ist es gut, dass wir jetzt einen Masterplan haben." Der zeigt nämlich genau auf, welches Material an welcher Stelle verlegt werden muss, damit nach und nach ein strukturiertes, flächendeckendes und wirtschaftlich optimiertes Glasfasernetz für jedes Haus entsteht. "Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass das Thema (neues Aufreißen frisch asphaltierter Straßen) bald ein Ende hat", zeigt sich Reuther überzeugt.



Ganz zum Schluss wird es einmal emotional in der Gemeinderatssitzung. Klaus Sesselmann (CSU) würde gerne über die Nutzung der Steinberger Mehrzweckhallte diskutieren. Er hätte hygienische Bedenken wegen der Reptilienschau, die am Wochenende dort stattfinden wird. "Und am Montag machen Schulkinder darin wieder Sport." Susanne Grebner reagiert empfindlich. Es sei alles in Absprache mit dem Veterinäramt erfolgt, außerdem sei sei froh, wenn sie für die zwei Tage die Halle lukrativ vermieten könne. "Die Viecher sind im Glaskasten drin." Franz Büttner und Stefan Pfadenhauer (beide Freie Bürger) beschwichtigen: "Ist doch schön, dass bei uns mal was ist."