Besinnliche Stunden in Ludwigsstadt

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigsstadt bot am dritten Adventsamstag ein vielfältiges Programm mit Nikolaus, lebender Krippe, Weihnachtsgrüßen durch das Christkind, weihnachtlichen Geschenk- und Dekoartikeln sowie mit kulinarischen Besonderheiten der Adventszeit. Für eine Weihnachtsstimmung sorgten nicht nur das Bläserensemble, sondern auch Musikkapellen der Stadt. Im Schiefermuseum konnte die Frankenwald-Weihnachtskrippe von Ewald Müller bestaunt werden. Das Rathaus und der Marktplatz erstrahlten im festlichen Ambiente.



In der Dämmerung herrschte Lichterglanz weit und breit. Jeder Marktfierant hatte sich mit seinem Stand Gedanken gemacht, wie er die Besucher erfreuen könnte. Auch für die Kinder war einiges geboten. So konnten sie beispielsweise in der Bastelstube ihr künstlerisches Talent entdecken. Bürgermeister Timo Ehrhardt freute sich über das weihnachtliche Ambiente am historischen Marktplatz unterhalb der Michaeliskirche. Er trug ein selbstverfasstes Gedicht vor, das zur Weihnachtszeit passt. Darin ist von Hektik in der Adventszeit die Rede. Der Weihnachtsmarkt soll nun dazu dienen, dass man miteinander Zeit verbringt, das vorweihnachtliche Flair genießen kann und sich auf das Fest einstimmt. Sein Dank galt allen Organisatoren und allen Helfern, die diesen Weihnachtsmarkt wieder zu einem Erlebnis werden ließen.