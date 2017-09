Bernd Meusel und der "Boss"

von HEIKE SCHÜLEIN

Der US-amerikanische Rockmusiker Bruce Springsteen, der "Boss", feiert am 23. September seinen 68.Geburtstag. Auf der anderen Seite des Erdballs überlegt fast zur gleichen Zeit ein

49-jähriger ehemaliger Musiker und beruflicher Verleger, ob er seinen runden

Geburtstag in aller Stille genießen möchte oder ob er es wie Springsteen

"noch mal krachen lassen" sollte. Er entschließt sich für die "lautere"

Version und probt mit regionalen Musikfreunden wochenlang 50 Songs aus 50

Jahren ein, darunter natürlich auch ein Song eines seiner Heros! Und der

Song "Glory Days" vom "Boss" wird zum emotionalen Mittelpunkt des

Geburtstagskonzertes. "Bei der Suche nach dem Lieblings-Song des jeweiligen

Jahres wurden viele schöne Erinnerungen geweckt und ich habe erkannt, wie

stark die Musik das erste halbe Jahrhundert beeinflusst hat", erzählt Bernd

Meusel. Eine davon ist sicherlich die Erinnerung an das Konzert vom Boss

1988 in München, als Meusel die Songs in der ersten Reihe Auge in Auge jeden

Song mitgesungen hat.



"Ich schreib (spiel) die Songs nur für mich! Aber so richtig gut werden die

Songs erst, wenn ich sie anderen Menschen vorspiele. Das ist das Band, das

zwischen den Menschen besteht und nie zerstört werden kann", soweit Bruce

Springsteen. Man könnte eventuell sagen, dass auch das "Geburtstagskind"

wieder Blut geleckt und seine Freude am eigenen Musizieren wiederentdeckt

hat. Nach dem von vielen Seiten gelobten Konzert zum 50ten folgte ein

Soloauftritt zum 50ten seines besten Jugendfreundes mit "dessen"

Lieblingssongs. Mit der Formation "Easy/Die Sie" folgten einige

Gastauftritte bei anderen Anlässen wie Rampenfest, Kronach leuchtet,

Freischießen oder beim Stadtfest.



Im November wurde das Musikprojekt"Easy/Die Sie xmas Band" aus dem Boden gestampft, um mit "anglikanischen

xmas Song" die Weihnachtsmärkte in Kronach und Lichtenfels musikalisch zu beleben. Die Band spielte auch diese Gigs ohne Gage und sammelte einen stattlichen Betrag für den guten Zweck ein.



"We learned more from a three-minute record, baby than we ever learned in

school" - Eine Textzeile aus dem Song "No Surrender" könnte stellvertretend

stehen für die Wirkung, die Springsteens Songs auf seinen Kronacher Fan

haben. Nach den Auftritten bei den Weihnachtsmärkten trafen sich die

Bandmitglieder und andere regionale Musiker regelmäßig zu einem kleinen

Musiker-Stammtisch mit musikalischem Gedankenaustausch. "Eine einfache

"Coverband" war aber nicht nach meinem Geschmack. Darum brachte ich die Idee

vor, eine Bruce Springsteen TributeBand zu gründen", so Bernd Meusel weiter.

Nach einigen Irrwegen fand sich eine schlagkräftige Truppe die "unplugged"

in kleiner Besetzung mit Gitarre, Kontrabass, Piano und kleinem Schlagzeug"

eine Playliste aus der 45jährigen Karriere von Springsteen erarbeitete.



Schöne Auftritte von "Easy Springsteen and the E-Street friends" open air in

Kronach und Lichtenfels folgten und fanden ihren interessierten Hörerkreis.

Es lag im Sinne des Erfinders, nicht nur ausgewählte Lieblingssongs vom Boss

anzuspielen, sondern die Geschichte dahinter zu erzählen und den Versuch zu

unternehmen, den Zuhörern einen groben Einblick in das musikalische Lebens-

und Schaffenswerk zu ermöglichen. "Springsteen presst nämlich nicht wie

viele andere Musiker nur seine "neuen" Songs auf Platte, um sie dann zu

veröffentlichen. Nein, jede LP/CD beschäftigt sich mit dem aktuellen

Zeitgeschehen wie beispielsweise "The Rising" von 2002, in der er sich mit

dem Terroranschlag in seiner Heimatstadt am 9.11.auseinander setzt", würdigt

der Kronacher Fan, der mit dieser Meinung nicht allein ist.



"Springsteen ist auf keinen Fall Mainstream und natürlich kann man nicht voraussetzten, dass jeder die

Lyrik und die damit verbundene Botschaft sofort versteht", sagt Bernd

Meusel. Stellvertretend sei hier auf den Song "Born in the USA" hingewiesen,

der nicht wie von vielen vermutet eine Hymne auf sein Geburtsland sein soll.

Auf keinen Fall solle der Eindruck erweckt werden, dass er als Musik-Fan

"fanatisch" sei. Aber Springsteen habe seinen Lebensweg begleitet und mit

seiner Biografie erstaunliche Parallelen in der Vita der zwei Musiker

offengelegt.



Mehr dazu und viel Wissenswertes und Interessantes erfahren

interessierte Leser im Soloprogramm "Easy sings Bruce Springsteen" beim

"Birthday Tribute Konzert" am 23. September in "Hollys" in Kronach, wo Fans mit einer Videopräsentation das 68. Wiegenfest von Springsteen feiern.





Auch Springsteen ist im Herbst Solo in New York zu hören und zu sehen. Nur

auf Gesang, Gitarre und Piano beschränkt, spielt er von Oktober bis Februar

"Springsteen on Broadway". Natürlich will sich das auch sein wohl größter

Kronacher Fan nicht entgehen lassen. hs