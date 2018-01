Bereich soll lebendiger und offener werden

Wie Korn (CSU) sagte, habe das Modell des Büros bauchplan den Bereich gut dargestellt. Wesentliche Punkte der Planung waren eine klare Abtrennung des Straßenverkehrs vom Fußgängerbereich. Insgesamt, so Korn, soll der Bereich lebendiger und offener gestaltet werden. Dies werde man durch den Rückbau von einigen Gebäuden erreichen. Insgesamt werde man nach Abschluss der Maßnahme in diesem Bereich 45 Parkplätze haben. Verlegt werden soll auch die Bushaltestelle vor dem Kulturzentrum, dann könnte man auch dort geordnet die Autos abstellen. Unterschiedliche Meinungen gab es zu den vom Hochbauplaner SRAP ins Spiel gebracht Holz für Fassadenverkleidungen. Dies könne man sich nur in "Teilbereichen" vorstellen. Diskutiert wurde auch über den Fahrbahnbelag, wobei das vorgesehene Pflaster auch als "Verkehrsberuhigung" dienen soll.

Andreas Buckreus (SPD) meinte, dass dies das typische Thema der Bürger sei, hier sollte man schon mal hinterfragen dürfen. Insgesamt zeigte sich der Stadtrat mit den Planungen der beiden Büros zufrieden und er will im Frühjahr einen weiteren Vorstoß mit den Bürgern unter freien Himmel unternehmen.

Architekt Kersten Schöttner stellte die endgültigen Planungen des Kirchenumfeldes in Neuengrün vor. Er sprach von einem schwierigen Prozess, deshalb habe es auch zeitliche Verschiebungen gegeben. Das Pflaster vor dem Eingangsbereich sei verbraucht. Deshalb wird das Niveau angehoben und eine Barrierefreiheit hergestellt. Vieles wird mit Granit ausgestattet, sagte der Planer. Rund um das Gotteshaus wird eine saubere Entwässerung mit neuen Abwasserrohren angelegt. Es entsteht neue Parkplätze und gleichzeitig werden im Straßenbereich Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Der Bürgermeister ergänzte, dass man in den kommenden Tagen den Förderbescheid erwarte. Ziel sei es bis zur Friedenswallfahrt am 31. August das komplette Kirchenumfeld neu zu gestalten. Offizieller Träger ist die Teilnehmergemeinschaft, deshalb wurde auch eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung mit dieser abgeschlossen. Bei Kosten in Höhe von 400 000 Euro kommt mit den Straßenbauarbeiten auf der Stadt ein Eigenanteil von 70 000 Euro zu.

Fraktionssprecher Bernd Stöcker (CSU) meinte, dass man sich jetzt freue, dass es endlich losgeht und man noch in diesem Jahr die Maßnahme abschließen könne. Weiterhin regte er an die kürzlich ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Nahversorgung mal einzuberufen.

Splitter

Die vielen laufenden und geplanten Projekte erfordern eine Klausurtagung, wozu noch ein Termin gefunden werden muss, informierte der Bürgermeister.



In Wallenfels wird es auch heuer wieder einen Ostermarkt geben.



Der in der Marktordnung vorgesehene letzte Sonntag im März fällt heuer auf den Palmsonntag. Es spricht, trotzt dem Beginn der Karwoche nichts gegen den Termin, hat auch Pater Jan Poja bestätigt.