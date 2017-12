Beim Wenden Auto übersehen

Gegen 17 Uhr kam es am Montag auf der B 173 zu einem Unfall, durch den sich der Verkehr bis nach Kronach zurückstaute. Auch in Richtung Wallenfels war Fahrzeug an Fahrzeug, bis die Unfallstelle wieder geräumt war.



Auslöser des Unfalls war ein Lasterfahrer, der mit seinem Fahrzeuge von Zeyern kommend eine Einfahrt zu einem landwirtschaftlichen Nebenweg als Wendemöglichkeit nutzen wollte. Dabei beachtete er wohl den Gegenverkehr, bemerkte allerdings nicht, dass von hinten ein Auto ankam. Dessen Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde dabei leicht verletzt und in die Helios Frankenwaldklinik eingeliefert. Ihr Auto wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. Der Verkehr wurde von den Polizeibeamten geregelt.