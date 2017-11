Beim Stannerle werden keine Ausfälle geduldet

"Wer hat Kermes?" Schiii! Der Kermes-Schlachtruf geht der Steämicher Jugend auch an diesem grauen ungemütlichen November-Morgen lautstark über die Lippen. An die 30 Mitglieder der Burschen- und Mädchengesellschaft "Thalia" ziehen am diesjährigen Kermes-Montag durch die Steinbacher Straßen, um in oder vor den Häusern mit den Bewohnern zu tanzen, zu schunkeln und zu feiern - und natürlich auch den ein oder anderen guten Tropfen zu sich zu nehmen.



Die jungen Leute kamen am Morgen um 9 Uhr im Saal Sieber zusammen, wo sie eine halbe Stunde später - dick eingemummt in warmen Jacken, Mützen und Schals - ihren Dorf-Rundgang mit Musik und Tanz an jedem Haus starteten. Angeführt wird der schön anzuschauende Zug von den "Black Rebellen". Mit ihrer stimmungsvollen Blasmusik sorgt das kleine Ensemble - mit Musikanten aus Steinbach am Wald sowie der näheren Umgebung - dafür, dass die Burschen und Mädchen endgültig nicht mehr zu überhören sind.



Die allermeisten Haubewohner freuen sich über den alljährlichen Besuch - so auch Judith Treuner und ihre zweijährige Tochter Rosalie. Während ihre Mama vor ihrem Haus ein Tänzchen wagt, betrachtet Rosalie das Treiben anfangs noch etwas skeptisch. "Wir haben uns sehr auf die jungen Leute gefreut. Ich finde es schön, dass sie die Tradition so aufrecht erhalten. Eigentlich wollte Rosalie ihnen die Gummibärchen selber geben, aber jetzt traut sie sich doch nicht", lacht Judith Treuner, die den Burschen und Mädchen auf einem Tablett Naschereien und Schnäpse anbietet - und schließlich auch die Gummibärchen. Ein Haus weiter hat Lisa Treuner an den liebevoll gedeckten Tischen im "Jagdzimmer" Hochprozentiges und Nichtalkoholisches sowie Häppchen und einen kleinen Fisch-Imbiss bereitgestellt - als Basis!



Schließlich sind die jungen Leute bis etwa 18 Uhr am Abend unterwegs. Da muss mit den Kräften und dem Trinkvermögen gehaushaltet werden - erst recht, da diese ja schon einige lange und anstrengende Tage hinter sich haben. So fanden auch heuer wieder am Samstag- sowie Sonntagabend zwei sehr gut besuchte Kermestänze im Saal Sieber statt.

"Am Samstag war ziemlich das ganze Dorf dort, da war es richtig eng", erzählen sie lachend. Bei den Kermestänzen spielten zunächst die jeweiligen Bands etwas auf, bevor die Mädchen und Burschen den Abend mit den traditionellen Kermes-Tänzen Walzer, Rheinländer und Polka eintanzten. Die Paare waren zuvor ausgelost worden.

Im Anschluss war der Tanz für die Allgemeinheit freigegeben. Zu späterer Stunde wurde es dann rockiger. Nach dem Tanz ging es für die jungen Leute ab 2 Uhr zum Kaffeetrinken in den Jugendraum, bevor sie um 6 Uhr bei "Petersch" frühstückten. Schnell mal kurz nach Hause, sich ein wenig frischgemacht und vielleicht eine halbe Stunde aufs Ohr gelegt - Pünktlich zum von Jugendreferent Sascha Fritsche zelebrierten morgendlichen Gottesdienst fand sich die "Thalia" vollzählig ein. "Wer nicht zum Gottesdienst kommt, muss 30 Liter Bier ausgeben. Trotzdem sind wir nicht immer vollzählig", verrät der seit Oktober im Amt stehende neue Vorsitzende Sascha Lieb der "Thalia", die auch identisch mit der örtlichen Kermes-Gesellschaft ist. Beitreten kann jeder ab 16 Jahren. Sobald man verlobt oder verheiratet ist, scheidet man aus. Bekannt ist die "Thalia" insbesondere auch durch das alljährlich abgehaltene Hammelkegeln - ein etwas anderer Kegelwettbewerb, bei dem der besten Mannschaft ein Hammel als Siegprämie winkt. Auch beim zweiten Kermes-Tanz harrten die jungen Leute bis zum Schluss um 2 Uhr aus, bevor am Montagmorgen das traditionelle Stannerle anstand. Bereitwillig wurden die meisten Türen geöffnet und auch einem Tänzchen waren die meisten Hausbewohner nicht abgeneigt.



Normalerweise legt man an dem Tag eine kurze Mittagpause ein. In diesem Jahr aber ziehen die jungen Leute ihren Dorf-Rundgang ohne Unterbrechung durch. "Verhungern werden wir sicherlich nicht", lachen sie, was angesichts der vor ihnen auf den Tisch stehenden Leckereien tatsächlich "eher" unwahrscheinlich ist. Oftmals werden sie auch noch beschenkt, dann tritt "Hugglkorb"-Träger (mit einem "fränkischen" g) Sebastian in Erscheinung. "Das ist ein Tanzmuffel, der mag nur nicht tanzen", necken ihn seine Kollegen. "Hugglkorb"-Träger ist er seit etwa fünf Jahren.

Am Montagmorgen ist der Inhalt seines Huckelkorbs mit einigen Klopfern noch überschaubar. Im Laufe des Tages füllt er sich immer mehr mit kulinarischen Leckereien wie Wurstkonserven, Gurken im Glas und dem ein oder anderen guten Tropfen. "Verputzt" wird alles bei der "Thalia"-Silvester-Feier. Wie lange es das Stannerle gibt, weiß in Steämich keiner so genau. "Schon immer!", so die kurze Antwort. An die 40 Jahre wird die Jugend von den "Black Rebellen" begleitet unter Vorsitz von Ewald Fehn. Leider musste der dienstälteste "Black Rebell" heuer aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Sein Ensemble bekundet, die jungen Leute gerne beim Stannerle zu unterstützen, auch wenn sie dafür Urlaub nehmen müssen.

Zweitdienstältester - nach Ewald Rehm - ist Helmut Ströhlein, der seit 1985 dabei ist. Ungeschriebenes Gesetz in Steämich ist nicht nur der Besuch des Kermes-Gottesdienstes, sondern auch, dass das Stannerle von Anfang bis zum Ende durchgezogen wird. Bleibt die Frage, ob es bisweilen Ausfälle zu verzeichnen gibt. Ein bestimmtes Nein ist die Antwort und der Ehrenkodex: "Egal ob Schnee, Glätte, Regen oder eisige Temperaturen und unabhängig vom persönlichen Wohlergehen: Wer am Morgen gestartet ist, muss das durchziehen. Ausfälle werden nicht geduldet!" Moralische Unterstützung gibt es oftmals am Nachmittag - von Kindern, die sich gerne dem lustigen Zug anschließen. Als letzte Kermes im Oberen Frankenwald feiert Steämich Jahr für Jahr seine Kermes im großen Rahmen.

Gestartet wurde diese bereits am Donnerstag mit Schlachtschüssel sowie am Freitag mit Gänseschwarzes, jeweils im Gasthaus Rosenbusch. Für ausgelassene Stimmung bis in die Morgenstunden sorgten bei den Kermestänzen am Samstag "Revolution" sowie am Sonntag das "Rennsteig-Duo".