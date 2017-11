Bayerns bester Nachwuchsmaler kommt aus dem Kreis Kronach

"Ich wollte schon immer einen Beruf, bei dem ich hinaus zu den

Leuten komme. Ein Bürojob oder ein Beruf in der Industrie, bei dem man nie

rauskommt - Das wäre nichts für mich", ist sich David Schnappauf sicher.



Schon seine Praktika während der Schulzeit leistete der Friesener im

Wilhelmsthaler Malerbetrieb seines Patenonkels, wo er auch in den Ferien oftmals sein

Taschengeld aufbesserte. "Eigentlich war es schon immer klar, dass ich dort

meine Ausbildung mache. Meine beiden Opas waren ja schon Maler. Ich bin da

eigentlich reingewachsen", verrät der 19-Jährige, der bei einem Praktikum

dann doch einmal "fremd" schnupperte - nämlich in die Baubranche, in der sein

Vater arbeitet. "Das war auch schön, aber der Beruf des Malers gefällt mir

trotzdem am besten", erklärt der Nachwuchshandwerker, der an der

Mittelschule in Kronach seinen Mittleren Schulabschluss absolvierte.



Abwechslungsreich und vielfältig

Eine Bewerbung für seine Ausbildung musste er nicht schreiben. "Mein Patenonkel

hat mich auch so genommen", sagt er und lacht. An seinem Beruf mag er besonders, dass

er so abwechslungsreich und vielfältig ist. So gebe es die unterschiedlichsten Maltechniken und man müsse sich gut in Materialkunde auskennen. Man arbeitet sowohl drinnen als auch draußen. "Jeder Auftrag ist anders, immer wieder neu, es ist kein Beruf, bei dem man immer wieder das gleiche

machen muss. Außerdem sieht man das Ergebnis der eigenen Arbeit", freut er

sich.



Die verschiedenen Leistungswettbewerbe hatten ihm viel Spaß gemacht. Ein

Highlight war natürlich die Auszeichnung am 27. Oktober in Augsburg als

Landessieger. Von Montag bis Mittwoch vergangener Woche fand nun der

Bundesentscheid in Köln statt, wo er nur hauchdünn am Podest vorbeischrammte

und unter den insgesamt zwölf Landessiegern einen starken vierten Platz

belegte. Siegerin wurde eine Malerin aus Sachsen - was belegt, dass der

Beruf natürlich auch für Frauen geeignet ist.



Musikalisch unterwegs

In seiner Freizeit ist Schnappauf oft musikalisch unterwegs. Er spielt Posaune beim Musikverein Friesen, den sein Patenonkel dirigiert. Außerdem wirkt er noch beim Musikverein Zeyern

und bei den St. Georgs-Bläsern in Friesen sowie im Kreisauswahlorchester des Nordbayerischen Musikbunds mit.



An seinem Beruf schätzt der 19-Jährige auch die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dabei hat er große Pläne. "Ich will jetzt erst noch einige Zeit Praxis und

Erfahrungen sammeln, bevor ich dann meinen Meister mache", kündigt

er an - sehr zur Freude von seines Onkels Markus Schnappauf, der augenzwinkernd meint:

"Ich habe schon immer gesagt, dass mir der David nicht mehr davonkommt.

Eigentlich war das schon bei seiner Geburt ausgemacht."



Acht Landessieger aus Oberfranken

Mit dem Leistungswettbewerb erhalten begabte Handwerker, die das 25.

Lebensjahr noch nicht überschritten haben, die Möglichkeit sich bundesweit

mit Kollegen ihrer Handwerksdisziplin zu messen.



Der Wettbewerb wird jedes Jahr in rund 130 verschiedenen Berufen in vier Stufen mit bundesweit rund

3000 Teilnehmern durchgeführt. Er beginnt auf Innungsebene und wird auf

Kammerebene (Oberfranken) fortgesetzt. Die Erstplatzierten dürfen sich dann

auf Landesebene (Bayern) und zuletzt auf Bundesebene unter Beweis stellen. Diese Wettbewerbe fanden heuer in Augsburg und in Köln statt.



Neben der Altersgrenze müssen die Teilnehmer die Voraussetzung erfüllen, dass sie den

praktischen Teil ihrer Gesellenprüfung mindestens mit der Note "gut"

abgeschlossen und ihre Gesellen- beziehungsweise Abschlussprüfung in der

Zeit vom Winter des Vorjahres bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt

haben.