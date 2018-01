B 85: Frau übersieht zwischen Pressig und Rothenkirchen einen Lkw

Kurz nach 10 Uhr wollte die ältere Frau am Mittwochvormittag mit ihrem Fiat bei der Einbiegung zwischen Pressig und Rothenkirchen von Brauersdorf kommend nach rechts auf die Bundesstraße 85 in Fahrtrichtung Ludwigsstadt einfahren. Dabei übersah sie einen aus Pressig kommenden Lkw, der Vorfahrt hatte.



Der Lkw versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der Fiat drehte sich und blieb ramponiert am Fahrbahnrand liegen. Die Frau aus dem Landkreis Kronach erlitt Gott sei Dank nur leichtere Verletzungen und stand unter Schock. Sie wurde zur Behandlung in die Frankenwaldklinik Kronach gebracht. Der Lkw-Fahrer, ebenfalls aus dem Kreis Kronach, blieb unverletzt.



Der Verkehr stockt

An dem Lkw entstand ein kleiner Schaden an der vorderen rechten Front. Der Fiat, so schätzten die Beamten der Polizeiinspektion Ludwigsstadt vor Ort, erlitt einen Totalschaden.



Die Bundesstraße 85 musste zur Versorgung der Patientin und zur Unfallaufnahme bis etwa 10.45 Uhr komplett gesperrt werden, weshalb sich der Verkehr zurückstaute. Anschließend regelten Feuerwehrleute der Wehren aus Pressig und Rothenkirchen, die mit etwa 25 Mann im Einsatz waren, den Verkehr einspurig.