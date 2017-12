Auto gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte im Kreis Kronach

Bei einem Unfall am Samstagabend wurden drei Personen verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine Fahrerin mit ihrem Honda gegen 17.30 Uhr von Stockheim aus Richtung Norden unterwegs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit zwei anderen Autos zusammen.



Alle drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie wurden von Rettungskräften des BRK in die Helios-Frankenwaldklinik nach Kronach gebracht.



Im Einsatz befanden sich die Rettungskräfte des BRKs, ein Arzt, Beamte der Polizeiinspektion Kronach sowie die Kameraden der Feuerwehren Neukenroth, Stockheim und Pressig unter der Einsatzleitung von Michael Eisentraudt. Die B 85 war aufgrund des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.