Ausstellung in Kronach: "Laos - Licht // Schatten"

Nach einem mehrmonatigen Arbeitsaufenthalt im Krankenhaus Thakhek in Laos Ende 2016 , wo er als Chirurg ehrenamtlich tätig war, hat Michael Simon aus Kronach eine Ausstellung mit großformatigen Bildern zusammengestellt, die ab dem 26. Januar im Cafe Lorla in Kronach zu sehen sein werden.Ergänzt wird die Ausstellung durch zwei Vortragsabende am 26. Januar und am 20. April um 19 Uhr. Ziel der Ausstellung ist, einen ungefilterten Blick auf eines der schönsten, aber auch ärmsten Länder Südostasiens zu vermitteln und über die Arbeit der Medizinhilfe Laos zur berichten.Der gesamte Erlös aus potenziellen Verkäufen der Bilder geht dabei direkt in Finanzierung der Projekte in Laos. Im Gespräch mit inFranken.de spricht Michael Simon über seine Zeit in Laos, die Herausforderungen in der medizinischen Versorgung und seine persönliche Motivation. Das Interview lesen Sie in Kürze auf inFranken.PLUS.