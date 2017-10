Aussteller-Rekord bei der Kronacher Ausbildungsmesse

von HEIKE SCHÜLEIN

Unzählige Schüler und Schülerinnen informierten sich bei der zentralen Informationsveranstaltung in den Sporthallen des Kronacher Schulzentrums über die beruflichen Chancen in der Region. Mehr als 80 gewerbliche und institutionelle Aussteller stellten dabei circa 140 Ausbildungsberufe vor. Beides stellte einen Rekord dar.



"Mit mehr als 80 Ausstellern erfährt die Ausbildungsmesse noch eimal eine Steigerung", freute sich der Geschäftsführer der WSE, Wolfgang Puff, in seiner Begrüßung. Die zunehmende Beteiligung sei keineswegs verwunderlich, sondern verdeutliche den Trend der Zeit, in der die Arbeitgeber-Markenbildung stetig an Bedeutung gewinne. Trotz des errichteten Zusatz-Messezelts habe der vorhandene Platz für die Nachfrage noch immer nicht ausgereicht. "Wir mussten sogar einigen Firmen absagen", bedauerte er. Elf Unternehmen sind erstmals dabei. Im Landkreis gebe es ein Potenzial von rund 2000 Schülern ab der 8. Jahrgangsstufe der Mittelschulen beziehungsweise weiterführenden Schulen, an die sich die Messe richte.



Bildungslandschaft entwickelt sich sehr positiv

Dabei begrüßte er es sehr, dass Schulamtsdirektor Uwe Dörfer die Messe wieder zur schulischen Pflichtveranstaltung für die Mittelschulen gemacht habe. Die sehr positive Entwicklung des Landkreises verdeutliche beispielsweise auch die weiter angewachsene Bildungslandschaft für Jugendliche - mit nunmehr gleich zwei Fachoberschulen in Kronach wie auch der Tourismusschule Franken.



Zudem sei Kronach bereits jetzt Hochschulstandort mit 70 Studierenden des Master-Studiengangs Zukunftsdesign am Loewe-Campus. Einige der Professoren konnte Puff begrüßen - ebenso wie Vertreter von Industrie und Handwerk, der Schulen sowie aus der Kommunalpolitik. Er dankte allen, die zur Realisierung der Messe beigetragen hatten - gerade auch den Medien, die mit Sonderseiten

beziehungsweise Messemagazinen für eine enorme Verbreitung gesorgt hatten. Auch dies belege, was den Arbeitgebern die Gewinnung von Nachwuchskräften wert sei.



Rundgang über die Messe

Landrat Klaus Löffler - Schirmherr der Veranstaltung - startete mit Puff, Dörfer, IHK-Vizepräsident Hans Rebhan sowie weiteren Ehrengästen einen gemeinsamen Rundgang durch die schon bei der Eröffnung sehr gut besuchten Sporthallen. Dabei legte der Landrat auch des Öfteren selbst Hand an. Am Stand der Firma Lear griff er beispielsweise zum Lötkolben für den Bau eines kleinen Polizei-Blaulichts. Aber nicht nur hier war Mitmachen angesagt. Auch an vielen anderen der durchwegs sehr informativ und kreativ gestalteten Infoständen boten sich jede Menge Möglichkeiten zum Ausprobieren und Testen. An der Reaktionswand von W.O.M. galt es zum Beispiel, innerhalb kürzester Zeit so viele blinkende Schaltflächen wie möglich zu drücken. Auch der Landrat und Rebhan machten diesen Spaß gerne mit. Am Ende konnte Löffler das Duell knapp für sich entscheiden.



Die Betriebe und Institutionen waren fast durch die Bank mit eigenen Auszubildenden vertreten. Diese gaben die in ihrem Betrieb und der Berufsschule erworbenen Kenntnisse weiter und erzählten bereitwillig aus ihrem Berufsalltag. Aber auch viele Chefs beantworteten höchstpersönlich unzählige Fragen. Die Schüler und Schülerinnen konnten sich so individuell informieren und Kontakte knüpfen.



Berufswunsch Mechatroniker

Mit einem Fragebogen waren beispielsweise die beiden Leons unterwegs, so auch am Infostand der Firma Woco. Für die beiden Achtklässler der Mittelschule Pressig war ihre Teilnahme Pflicht und das Ausfüllen des Fragebogens wurde ihnen von ihrer Lehrerin als Aufgabe gestellt. Die Freunde wären aber, wie sie bekundeten, auch ganz freiwillig gekommen, da sie die Ausbildungsmesse einfach interessiere. Auch in ihrem Berufswunsch sind sie einig. Der Stockheimer Leon möchte Mechatroniker werden, der Tschirner Mechatroniker oder Kfz-Mechatroniker. Da diese Ausbildungsberufe in vielen heimischen Betrieben angeboten werden, waren sie bei der Ausbildungsmesse genau richtig. Beide haben sich schon einige Firmen ausgeguckt, bei denen sie sich später bewerben oder vorab wegen einer Praktikumsstelle nachfragen möchten. "Hier erfährt man Dinge über die Berufe, die man vorher noch nicht wusste, und man lernt Firmen kennen, die man bislang vielleicht noch nicht so kannte", lobte Leon aus Stockheim die vielfältigen beruflichen Perspektiven. Dem konnte sich sein Klassenkamerad nur anschließen: "Man kann immer fragen und bekommt immer eine Auskunft. Die sind alle sehr nett", sagt er. Beide hatten sich die Ausbildungsmesse nicht so groß vorgestellt. "Es ist schön hier, interessant und es macht Spaß", bekunden die Namensvetter.



Viel Spaß hatten offensichtlich auch Leonie aus Buchbach und Romina aus Kleintettau, die sich an der Reaktionswand erprobten, aber deutlich besser abschnitten. Sie und ihre Freundin Michelle aus Kehlbach besuchen die siebte Jahrgangsstufe der Mittelschule Windheim. Aber auch sie wären auf jeden Fall gekommen, aus Neugierde und Interesse. Obwohl ihr Berufswunsch feststeht - alle drei möchten Erzieherinnen werden - schauten sie sich interessiert um. "Ich gehe jetzt zum Stand von Gerresheimer, da arbeitet mein Cousin", verrät die zwölfjährige Leonie voller Stolz. Die ein Jahr ältere Romina "muss" unbedingt bei Heinz Glas vorbeischauen. "Ich bin ja aus Kleintettau und das interessiert mich, wer da heute alles dabei ist", sagte sie.



Zusatzzelt für nächstes Jahr geplant

Mit dabei war Laura Vogler von der Personal-Abteilung des Glasmachers, die beispielsweise den berühmten heißen Draht betreute. Laura hatte bei Heinz Glas Industriekauffrau gelernt. "Ich habe dabei alle kaufmännischen Abteilungen durchlaufen und gemerkt, dass die Personal-Abteilung das richtige für mich ist. Mir macht der Umgang mit Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit unseren Auszubildenden einfach großen Spaß", erzählte sie. Bei der Ausbildungsmesse sei sie daher so

richtig in ihrem Element.



Am Ende zogen Aussteller wie Schüler ein rundum positives Resümee der Ausbildungsmesse, die als Erfolg auf ganzer Linie verbucht werden kann. 2019 bei der Jubiläums-Veranstaltung wird wahrscheinlich noch ein weiteres Zusatzzelt aufgestellt, da die Verantwortlichen mit einer noch stärkeren Nachfrage rechnen.