Auf den Spuren des Wilds

Die Hälfte der Wanderschar waren junge Naturforscher, die gespannt waren, welche Hinweise auf Tiere sie im frischen Schnee finden würden. Naturschutzwart Alexander Schlee schaffte es als Wanderführer mit seinem Wissen über die heimatliche Natur und Tierwelt die Menschen von den geheimnisvollen Zeichen der Tiere zu begeistern.

Ausgehend vom Flößerhaus steuerte die Gruppe den früheren Pflanzgarten oberhalb der Wilden Rodach an. Hier wurden von Forstarbeitern bis in die 60er Jahre junge Sämlinge gezogen und in der Region weiterverpflanzt. Weiter ging es auf leicht schneebedeckten Waldwegen durch den Wallenfelser Forst. Immer den Blick auf den Boden gerichtet, suchten die Teilnehmer nach Fußabdrücken oder Hinweisen auf heimische Tiere. Schnell wurden sie fündig und der erfahrene Jäger Alexander Schlee kam mit dem Beantworten der vielen Fragen kaum nach. Dabei konnte er viel Wissenswertes über Tiere wie den Waschbär als Allesfresser, Marder oder Wiesel einbringen.

Einige imposante Spechtlöcher, die vorwiegend von Buntspechten stammen, waren in Baumstämmen zu erkennen. Der Wallenfelser Forst weist in diesem Bereich zahlreiche riesige Fichten und Tannen auf. Einzelne vom Borkenkäfer befallene Bäume ließen erkennen, wie empfindlich die Natur auf Schädlinge reagiert. Was es bedeutet, wenn ein Fuchs "schnürt", wusste keiner der Teilnehmer. Als man aber eine Fuchsspur entdeckte, deren Abdrücke sich wie an einer Schnur aufgereiht darstellten, erklärte sich der Ausdruck "schnüren".

Mehrere Wildwechsel zeigten, dass im Wald gerade Nachts viel Leben herrscht. Eine Rotte von Wildschweinen hatte wohl erst in der zurückliegenden Nacht "den Waldboden aufgebrochen", wie es in der Jägersprache heißt. Nach etwa vier Kilometern Wanderung wartete an der Bärengrabenhütte der Bayerischen Staatsforsten warmer Tee und ein kleines Lagerfeuer auf die durchgefrorenen Wanderer. An der Hütte hatte Alexander Schlee einige beeindruckende Geweihe und Hauer, die Zähne von Wildschweinen, zum Betrachten bereitgelegt. Auf dem Rückweg erfuhren die Wanderer noch einiges über das Rehwild, dass in unserer Region weit verbreitet ist. Rehe können bis zu 14 Jahre alt werden und die Rehböcke werfen meist im Mai oder Juni ihr Geweih ab. Obmann Jürgen Schlee dankte dem Wanderführer Alexander Schlee für den interessanten Nachmittag, der vor allem für die Kinder viel Wissen über die heimische Tierwelt beinhaltete. Ein Dank gilt auch den Bayerischen Staatsforsten für die Bereitstellung der Schutzhütte.