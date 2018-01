Auch Falco war auf der Wallenfelser Bütt

Die Überraschung ist der Wallnfelse Fousanoacht auch in diesem Jahr wieder gelungen. Das Prinzenpaar Marco I., seines Zeichens Hausverwalter des Seniorenschlosses und Prinzessin Steffi I., Friseurin aus Leidenschaft aus der Provinz Schnappenhammer repräsentieren nun in der närrischen Zeit die Stadt Wallenfels. Das Kinderprinzenpaar ist ihre Lieblichkeit Prinzessin Luna I. und ihr Prinz Simon I.

Das Gefolge der Hoheiten bestand aus den zahlreichen Garden, die von klein bis etwas reifer bei ihren Tänzen die närrischen Besucher begeisterten. Bereits der Tanz der Kleinsten wirkte schon ganz professionell, auch die Kindergarde, bei der als einziger Junge Felix Zeuß der Hahn im Korb war, und die Mittlere Garde wirbelten über die Bühne.

Besonders die jungen Männer konnten sich dann am Tanz der hübschen Mädchen der Flößergarde nicht satt sehen. Das Tanzpaar Michelle Betz und Niklas Krüglein tanzten anmutig übers Parkett. Dass man mit über 50 noch nicht zum alten Eisen gehört, zeigte wieder einmal die Ü50-Garde. In Lederhosen, mit Schuhplattler und fetziger Musik waren sie angetreten und begeisterten das Publikum, das unbedingt auf einer Zugabe bestand.

Ein Augenschmaus waren auch in diesem Jahr "die Damen ohne Namen". Sie hatten den Sänger "Falco" (toll Henry Stöcker) wieder auferstehen lassen und tanzten in Rokoko-Kostümen zu den Klängen von "Amadeus". Ein absolutes Highlight aber war der Auftritt der Showtanzgruppe, die die Zuschauer ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten entführte und als Indianerinnen und flotte Cowboys die Bühne rockten. Bei diesen vielen hübschen Mädchen, die die Beine schwangen, wollte auch der Elferrat nicht zurückstehen und eroberte die Bühne und die Frauenherzen mit Tanz und Akrobatik. Dass sie gute Nachfolger haben, bewies der Kinderelferrat, der einen Wettstreit zwischen Klein und Groß im Tanzen darstellte.

Nicht nur Anmut und Tanz waren beim Büttenabend geboten, sondern auch viel Witz. So gab es eine Gerichtsverhandlung "Schäbig gegen Schäbig", bei der die Ehefrau nach der Körperverletzung besser aussah als vorher. Edel Deckelmann klagte als 84-Jährige dem Arzt (Gitte Schlee) ihr Leid und der junge Ben Behrschmidt berichtete von seinen verrückten Ideen mit seinen Freunden. Beim Sketch "das neue Fahrrad" war Markus Haderdauer das Fahrrad lieber als eine junge Frau, was Jan Regel überhaupt nicht verstehen konnte. Unter den Klängen des "guten Kameraden" zogen "die Kerchhuefkroa" ein. Mit Krückstock und Gehstuhl, der ein Navi besaß, das auf dem Friedhof sagte "sie haben ihr Ziel erreicht", zogen die sechs Witwen ihr Fazit über ihre Männer und die ganze Welt.

Einen kleinen Anschiss holte sich Oskar Mähringer vom Pfarrer (Kevin Zeuß) ab, als er mit dem Rosenkranz spielte. Das Märchen "Rotkäppchen" einmal anders erzählt, die Jugendfeuerwehr brachte die "Wahrheit" mit ihrem Erzähler Chris Hofmann auf die Bühne. Da wurde im Sauseschritt zur Oma gedüst und der Wolf nicht erschossen, sondern vom Traktor überfahren und noch viele andere Geheimnisse gelüftet. Lieder, Geschichten und Witze, die die Welt nicht braucht, gaben Tschito und Lasse (Michael Burger und Lars Fischer) zum Besten. Eingeflogen aus der Hauptstadt Kronach berichtete Robert Porzelt alles Wissenswerte rund um Kloß und Knödel. Und nun weiß jeder, warum Adam und Eva aus dem ersten Dschungelcamp geflogen sind, es waren keine Bröckela im verführerischen Kloß. Zum Mitdenken, Mitlachen und für ein klein bisschen Schadenfreude zuständig waren die Ministranten der schon etwas älteren Kategorie, aber nicht die alten Ochsen. In ihrem Singspiel zogen sie nicht nur ihre Heimat durch den Kakao, indem sie einen "Dialektkurs in Wallenfelserisch" anboten, sondern lobten auch die Lieblingsnachbargemeinde Steinwiesen "über den grünen Klee" - Satire lässt grüßen.

Alles in Allem war der Büttenabend wieder eine tolle Mischung aus Tanz, Witz und Überraschungen. Zum Schluss dankte Bürgermeister Jens Korn allen Akteuren für das tolle Programm. Besonders hob er Caro Wicklein hervor, die sich für alle Tanznummern verantwortlich zeigte und immer das Zepter fest in der Hand hielt. Ausgerichtet wurde der Büttenabend von der "Wallnfelse Fousanoacht e.V. Für den Büttenabend am 19. Januar sind im Übrigen noch Karten bei der Raiffeisenbank Wallenfels erhältlich. Es lohnt sich, dabei zu sein.