Auch die Bundespolitik im Visier

Trotz des nicht für Freilichtveranstaltungen und Festzügen einladenden Wetters fanden sich wieder Tausende Narren in Rothenkirchens Straßen ein um den mit fast tausend Teilnehmer mit Gruppen und Motivwagen bestückten Gaudiwurm zuzujubeln.

Die "Ruodnkernge Fousanocht" konnte wieder einen großen Gaudiwurm als ganz besonders Spektakel bieten. Schon ab 11.11 Uhr liefen sich die Narren warm. Drei Musikkapellen, der MV Schauberg, der MV Größau- Posseck und das Jugendorchester Kronach begleiteten die über 50 Gruppen und Motivwagen musikalisch und verzauberten Rothenkirchen in ein Tollhaus.

Auch die Bundespolitik bekam ihr Fett ab ("Kasperltheater Berlin") und gegen den Ärztemangel empfahl man einfach zu klonen, nämlich "aus eins mach drei".

Internationalität erlangte das Spektakel durch die Hausfrauengruppe Rothenkirchen. Für olympische Stimmung sorgten die "Überflieger" der deutschen Skisprungasse. Die charmanten Damen kamen als Freiheitsstatuen von New York. Glanzvolle Grazien verschiedener Garden aus dem Frankenwald tanzten durch die Straßen und fantasievolle kreative Maskierungen waren zu bestaunen und brachten Fröhlichkeit und Frohsinn für einige Stunden in Rothenkirchen. Wieder klappte die Organisation vorzüglich.