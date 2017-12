ATSV bringt Schwung ins Schützenhaus

Der ATSV Kronach hatte zur Weihnachtsfeier eingeladen, dabei zeigte der Nachwuchs im Schützenhaus sein über das gesamte Jahr Gelerntes. Vorsitzender Wolfgang Schiller freute sich über die gut besuchte Nachmittagsveranstaltung. Der neue BLSV-Kreisvorsitzende Mario Schmid zeigte sich vom Trainings- und Übungseifer des Nachwuchses angetan. Für die Jugendarbeit überreichte er im Namen des BLSV-Kreisverbandes einen Gutschein.



Durch das bunte Programm führte in gekonnt lockerer Art Peter Esser. So zeigte neben den drei Garden auch der Nachwuchs aus der Kleinkinderturnstunde, was sie an Langbank und Boden bereits gelernt haben. Die Rock'n'Roll-Gruppe hatte einen flotten Auftritt und die Mädchenturnerinnen demonstrierten Übungen von Bodenturnen und Kastenspringen.



Bevor zum Höhepunkt die Leistungsturnerinnen ihre Übungen mit Minitramp und Bodenturnen zeigten, waren die Fitnesskinder mit ihrer unmöglichen Mission an der Reihe. Natürlich durfte kurz nach dem Nikolaustag der "fromme Mann" nicht fehlen, er hatte für den Turnnachwuchs auch Geschenke dabei.