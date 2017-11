Arbeitsmarkt trotzt dem Novemberregen

Im Gegensatz zum goldenen Oktober (-733 Personen) ließ mit Einsetzen der nasskalten Jahreszeit der Rückgang spürbar nach. Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich um 114 Personen (-1,2 Pro-zent) auf 9 627. Sie liegt somit den zweiten Monat in Folge unter der 10 000-Marke, die sie im Oktober zum ersten Mal seit 1980 unterschritten hat.



Vollbeschäftigung "überboten"

Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert 2,8 Prozent. Sie liegt damit weiterhin unter der Marke zur Vollbeschäftigung. Per Definition sprechen die Experten davon ab einer Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent. In den letzten zwölf Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen um 721 Personen (-7,0 Prozent) gesunken. Binnen drei Jahren ging die Arbeitslosigkeit um gut ein Fünftel (2236 Männer und Frauen) zurück.

Auf den ersten Blick scheint der Arbeitsmarkt mit der Umstellung auf die Winterzeit eine Verschnaufpause einzulegen, da sich die absolute Zahl der Arbeitslosen nur wenig verändert. Tatsächlich gibt es jedoch viel Bewegung. Die Wahrscheinlichkeit arbeitslos zu werden, ist geringer als vor einem Jahr. In den vergangenen vier Wochen meldeten sich 1374 Männer und Frauen aus Erwerbstätigkeit arbeitslos, 38 (-2,7 Prozent) weniger als in 2016. Auch die Chance auf eine neue berufliche Per-spektive ist leicht gestiegen. 1151 Personen gelang es, ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, neun (+ 0,8 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Im November profitierten wie in den beiden Monaten davor erneut speziell die jungen Menschen von den guten Aussichten auf dem Jobmarkt.



Landkreis Kronach

Die Zahl der Arbeitslosen zum ersten Mal seit 1991 wieder unter 1000-Marke: Der Herbstaufschwung hielt heuer bis in den November an. Die Arbeitslosigkeit ver-ringerte sich im Landkreis Kronach zwar nicht mehr so stark, jedoch um 23 Perso-nen oder 2,3 Prozent. Zum ersten Mal seit 26 Jahren sank die die Zahl der Arbeits-losen unter die Tausender Marke. Zuletzt lag sie im November 1991 mit 901 Per-sonen darunter. Momentan gibt es 996 Menschen ohne Beschäftigung. Gegenüber dem Vorjahresmonat reduzierte sich diese Zahl um 183 bzw. 15,5 Prozent. Das ist der größte Rückgang im gesamten Agenturbezirk Bamberg-Coburg. Die Arbeitslo-senquote reduzierte sich seit Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent (Vor-jahr 3,1 Prozent). Das ist Vollbeschäftigung.

Aus dem Landkreis Kronach gingen im letzten Monat 152 versicherungspflichtige Stellenangebote beim Arbeitgeberservice ein. Das sind 18,8 Prozent (+24 Offerten) mehr als im Vorjahr. Es gibt momentan 872 Arbeitsplatzangebote im Bestand, plus 193 bzw. 28,4 Prozent gegenüber 2016.