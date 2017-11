Anlieger wollen Tempo 30-Zone

Zudem sehen sie ihre Sicherheit gefährdet. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, fand am Freitagvormittag ein Termin mit Anliegern der "Alten Dorfstraße", der Stadt, einem Vertreter der Stadt und der Polizei statt.



Seit rund zwei Jahren habe der Verkehr in der "Alten Dorfstraße" zugenommen, so der Anlieger Oliver Schneider. Teilweise wird die Straße täglich von 40 Schwerlastfahrzeugen frequentiert, schilderte er die Problematik. Hinzu komme, dass auch Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Straßen durchfahren. Das sei eine Gefährdung der Verkehrssicherheit, zumal in den anliegenden Häusern auch Kinder wohnen und die Straße als Schulweg genutzt wird. Bereits im Frühjahr habe man sich an die Stadt mit einem Schreiben gewandt, in dem auf die Problematik hingewiesen wurde.



Von den Anliegern wurde auch der Zustand der Straße angesprochen. Es war von Löchern in der Straße und von ramponierten Randsteinen die Rede. Auch der Kanal sei nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand. Befürchtungen und Ängste wurden dahingehend laut, dass die Anlieger bei der Sanierung der "Alten Dorfstraße" seitens der Stadt im Rahmen der geltenden Straßenausbaubeitragssatzung zur Kassen gebeten werden könnten. "Wir sollen dann zahlen, obwohl andere die Schäden verursacht haben!"



"Ich bin überrascht, dass hier Presse vorhanden ist", so der Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Kronach, Matthias Stöcker. Dieter Krapp vom Ordnungsamt in Kronach wies daraufhin, dass der zunehmende Schwerlastverkehr mit den Baumaßnahmen des Unternehmens Dr. Schneider zusammenhänge. Diese sollen in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Danach wolle man eine Verkehrszählung durchführen.

Krapp erklärte, dass es während der Bauphase von Dr. Schneider wenig Sinn mache, diese Maßnahme durchführen. "Da kommt kein reeller Wert zustande!". Liegen die Ergebnisse der Verkehrszählung vor, könne man über eine 30-Zone nachdenken.

Matthias Stöcker sprach davon, dass an der B 173 unmittelbar hinter der Südbrücke von Kronach und noch vor der Abzweigung nach Neuses ein Hinweisschild für "Lkw geradeaus" angebracht sei. Das werde jedoch oftmals übersehen. Zudem folgen die Lkw-Fahrer den Anweisungen ihres Navigationssystems und dies führt über die "Alte Dorfstraße". Ein Anlieger machte den Vorschlag das Schild zu vergrößern. Man will deshalb nun mit dem Landratsamt sich in Verbindung setzen.

Sowohl Krapp als auch Stöcker stellten klar, dass es sich bei der "Alten Dorfstraße" um eine "öffentlich gewidmete Straße" handele. Ein Lieferverkehr könne nicht verboten werden.

Und das wollten die Anlieger auch nicht. Sie wünschen sich lediglich, dass die Lkw zu Dr. Schneider die vorgegebene Richtung fahren und dass die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeiten der Situation anpassen.