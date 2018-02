Am Rosenmontag spinnen verboten!

Einerseits scheinen die ältesten magisch-kultischen Bräuche aus den Mondphasen entstanden zu sein, andererseits mag schon frühzeitig der Lauf der Sonne und damit der Wechsel von Sommer und Winter das Brauchtum "ausgelöst" und auch bestimmt haben. Da sich die Arbeit in Wald und Flur nach den Jahreszeiten richtet, wurden auch die Feiern mit ihrem besonderen Zauberglauben feste Punkte im Jahresablauf.

Der Frankenwäldler steht von seiner Wesensart her scheinbar etwas distanzierter zur fünften Jahreszeit. Bei der "Fousanaocht" in früheren Zeiten mag er dafür umso rätselhafter gewesen sein. Denn nach altem Volksglauben war während dieser Tage das Stricken nicht erlaubt, da sonst angeblich die Hühner keine Eier legen. In dem allgemeinen Verbot, keinen einzigen Nadelstich zu tun, ist nur am Aschermittwoch das Flicken ausgenommen. Das Verbot, dass sich kein Rad drehen darf, ist dagegen allgemein gültig für die ganze Fastnacht. Im "Dreiländereck" nordöstlich von Wallenfels gilt sogar, dass man in dieser Zeit nichts mit dem Löffel essen darf, weil man sonst "rotzig", sprich triefnäsig wird.

Und in Geuser (6 Spitzbumm, 7 Häuser) wird nach alter Überlieferung die Zukunft befragt: Futter für Tauben und Hühner wird in einen Kreis verstreut. Diejenigen, die nicht innerhalb des Kreises fressen, holt mit großer Wahrscheinlichkeit der "Geier". Daneben droht auch Gefahr vom Habicht, wenn man Tauben und Hühner lockt. Schutz vor Flöhen dagegen erlangt man, "indem man vor Sonnenaufgang das ganze Haus mit dem Besen auskehrt und den Kehricht vor das Haus trägt".

Angefüllt war die Fastnachtszeit in der fränkisch-thüringischen Rennsteigregion mit Tanzveranstaltungen, wobei der Rosenmontag besonders den jugendlichen Tänzern gehörte. Jeder Bursch wählte sich für diesen Abend ein Mädchen aus. Vor Beginn des Tanzes wurde jedes "Maadle" einzeln von allen Burschen mit der Musikkapelle abgeholt. Die Burschen trugen zu diesem Anlass ihren besten "Sonntagszwirn" und einen mit einem Federbuschen geschmückten Hut. In der Tanzpause war der Bursch im Haus des Mädchens zu Gast, einst der geeignete Augenblick, um bei den Eltern um die Hand ihrer Tochter anzuhalten.

An jenem Rosenmontag herrschte in früherer Zeit allgemeines Spinnverbot. Nur für langgewachsenen Flachs durfte man durch magisches Tun vorsorgen, indem ein weibliches Mitglied der Familie im dunklen Zimmer nachts vom Tisch springen musste.

Das eigentliche "Fousanaochtstreibn" begann im Frankenwald erst am Fastnachtsdienstag. Am Vormittag dieses Tages treten maskierte Burschen in Erscheinung, die sogenannten "Fousanaochtsnarrn". Auf behelfsmäßigen "Instrumenten" lärmend, laufen sie durch das Dorf. Nach ursprünglichem Glauben sollten damit die bösen Geister vertrieben werden. In den Häusern "schweben" dann die närrischen Gestalten lautlos umher und werden dabei mit dem nötigen "Treibstoff" auf Betriebstemperatur gehalten. Dieses Treiben wird als Überrest alter Kulttänze und Kultopfer an den Fruchtbarkeitsgott gedeutet, wobei dem Schweigen eine besonders magische Kraft in Bezug auf die Beschwörung zugestanden wird.

Im oberen Haßlachtal werden zur "Fousanaocht" die berühmten "Küchla" gebacken. Da singen die Buben und Mädchen: "Lusdich is die Fousanaocht, wenn mei Mudde Küchla baggd; wenn sa obbe kanna baggd, pfoif" ich auf die Fousanaocht."

Der Nachmittag des Faschingsdienstages gehört an der Fränkischen Linie und im Südwesten des Frankenwaldes, dem Obermainischen Bruchschollenland, nach alter Tradition den Kindern. Auf ihrer eigenen "Kinnefousanaocht" dürfen sie sich nach Herzenslust austoben. Früher fand diese Veranstaltung in der Schule statt und stand unter der Obhut des Lehrers. Ihm brachten an diesem Tag die Kinder kleine Geschenke mit. Das Gegengeschenk des Lehrers an jedes Kind waren zwei Brezen. Pflicht des Lehrers war es auch, die Musikanten, bestehend aus Geige, Klarinette und Bass, zu bewirten.

Mit Musik und Tanz für jung und alt wurde dann die "Fousanaocht" am Abend "ausgekehrt".