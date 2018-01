Als Geisterstunde gilt nach altem Volksglauben die Stunde vor Mitternacht. Wird der Mensch in dieser Zeit von einem Dämon oder einer armen Seele befallen und gequält, so findet dieses Treiben sein Ende mit dem ersten Schlag der Mitternachtsstunde. Zwar redet man die Geisterwesen an, aber wer sie eigentlich sind, bleibt im Unbekannten. Denn auf keinen Fall werden sie irgendwelchen schon bekannten Gestalten oder gar mit bestimmten Menschen gleichgesetzt. Sie gelten lediglich als unheimliches Etwas, das nur in seinem Walten, nicht jedoch in seinem Wesen zu erkennen ist und vor dem man sich unter allen Umständen zu schützen hat.

Einer dieser ungeheuerlichen Dämonen ist der "Aufhugge" im oberen Haßlachtal, der mit Vorliebe sein Unwesen in der Geisterstunde treibt. Befinden sich einzelne Menschen nachts auf freier Flur, hockt er sich ihnen auf den Rücken und lässt sie sein schweres Gewicht über weite Strecken tragen. Ebenso geisterhaft und ohne jegliche Gestalt ist die "Druud". Sie setzt sich dem Schlafenden um Mitternacht auf die Brust und verursacht das fürchterliche "Alpdrücken".

Als äußerst bösartiger Dämon ist im ganzen Frankenwald der "Wilde Jäger" verschrien. Sein Aussehen wird als "baumlang und klapperdürr, mit struppigem, ellenlangen Bart und bleichem, furchterregenden Gesicht" beschrieben. In besonders finsteren Nächten meint man, ihn mit Peitschenknallen und Kettenklirren zu hören. Um sich vor seinem Zugriff zu schützen, sollte sich jeder ihm begegnende Mensch zu seinem eigenen Schutz mit dem Gesicht nach unten flach auf den Waldboden werfen oder sogar in einer Wagenspur verkriechen. Ihn anzurufen, bedeutet dagegen ein gefährliches Wagnis. Denn es kann geschehen, dass man von einer Meute hetzender Hunde mitgerissen wird und nach tagelangem Irren todkrank nach Hause zurückkehrt.

Seit den ersten Rodungsleuten im Frankenwald glaubt man an den Spuk der Geister, indem unerklärliche Naturphänomene der Macht von Dämonen zugeschrieben werden. So hält man die "Wilde Jagd" für den Urheber von wirklichen "Höllennächten" mit Blitz, Donner, Sturm und den daraufhin verwüsteten Wäldern. Das Ziel des wilden Treibens wird darin gesehen, die braven Hegerinnen des Waldes, die "Holzfraala" zu fangen und zu erwürgen. Die kleinen weiblichen Waldgeister können sich vor dem "Wilden Jäger" nur in Sicherheit bringen, wenn sie sich auf einen Baumstumpf knien, in den Holzmacher mit der Axt drei Kreuze eingekerbt haben. Auf das "Holzfraala" bezog sich auch ein heutzutage erloschener Brauch bei der Heuernte: als eine Art von Opfergabe ließ man "ihr", die mit magischen Kräften ausgestattet erschien, die letzte Nachreche liegen.

Wie vielerorts, so glaubt man auch in der fränkisch-thüringischen Rennsteigregion an den "Diabolus", den Teufel. Dargestellt wird er als Bocksgestalt, zumindest kann man ihn an seinem Bockfuß erkennen. Von daher stammt der oft gebräuchliche Ausruf. "Du bist doch des Bocks!" Niemals aber wagt man, den Teufel als komische Figur zu sehen. Denn kein einziger Mensch ist nach alter Überlieferung klug genug, um ihn zu überlisten. Furcht und Scheu vor diesem Dämon zeigt sich weiterhin darin, dass er meist ohne Namen bleibt und nur als "er" bezeichnet wird. Lässt es sich nicht vermeiden, seinen Namen auszusprechen, so versucht man sich mit einem "Gott behüt's" zu schützen.

Ansonsten ist der "Leibhaftige" als Reichmacher bekannt, der durch den Schlot Geld ins Haus bringt und nach einer verstrichenen Frist die Seele des Menschen dafür holt. Heute ist der Teufel oft Gegenstand übler Nachrede geworden, nämlich in den Aussprüchen "Dou sitzt doch dä Teifl dinna" oder "Den hot dä Teufl geriedn!" Ebenso das Karten- und Glückssspiel wird als Verführung des Teufels angesehen. Im engen Bund mit dem Teufel steht im oberen Frankenwald die Hexe. Ihr Markenzeichen sind die über der Nasenwurzel zusammenhängenden Augenbrauen und der "böse Blick", mit dem sie Unheil über die "berufene" Person heraufbeschwört.

Das männliche Gegenstück dieser Gattung ist der "Hexer". Für einen solchen hielt man in früheren Zeiten jeden Mann, der in einen fremden Stall "pinkelte". Hexe und Hexer treiben in der Walpurgisnacht ihr Unwesen. Ihre Häuser verlassen sie durch den Schlot entweder auf dem Besen oder der Ofengabel. Das vor dem "Ausritt" unter dem Schlot gesprochene Zauberwort "oben hinaus und nirgends hinan" soll vor dem Verletzen im Schlot schützen. Neben den als gut oder böse bezeichneten Geistern kennen die Bewohner des Rodachtales auch solche, die ausschließlich als Kinderschreck ihr Unwesen treiben und in keiner Sage vorkommen. Um die Kinder vor dem Spielen an Tümpeln, Teichen oder an der Rodach zu hindern, warnte man vor dem Wasserdämon, dem sogenannten Hejglmoo. Der Name rührt von seinem angeblichen Treiben her. Denn der als schwarz und tückisch beschriebene Kobold lauert im Wasser und zieht mit einem Haken alle Kinder in die Tiefe, die sich zu weit an den Wasserrand wagen.

Als weiterer Kinderschreck gilt das als "Büebl" bezeichnete Phantom. Sein Erscheinungsbild bleibt seit alters unbeschrieben. Dargestellt wird er lediglich als schwarzes, unheilvolles Ding. Es haust im Keller, in alten finsteren Winkeln, im Schlot und im Gerümpel. Bereits der Anblick soll für die Kinder gefährlich erscheinen.

Aussehen und Bedeutung zeigen sich dagegen beim "Krautsbüebl". Hiermit ist eine hässliche Vogelscheuche gemeint, die alles, was keucht und fleucht, zu schrecken und zu vertreiben hat. Es gibt auch die "Ärflbüebl", die Augen der Kartoffel, und die "Nousnbüebl", nach denen ein wenig zu "büebln" der Entkrampfung dienen soll.

Eine andere Schreckgestalt, die "Bärriter" oder "wilde Berta", hauste an der Fränkischen Linie, dem Steilabfall des Frankenwaldes nach Südwesten. Der Name "Bärriter" stammt wahrscheinlich vom nordischen "berchta" ab, und dies bedeutet soviel wie Glanz. Die "Bärriter" galt also ursprünglich als Lichtgestalt, wurde dann jedoch verteufelt und zu einem bösen Geist degradiert.

Früher erschien die "wilde Berta" an den Abenden des Advents bei aufsässigen Kindern, um ihnen durch ihr finsteres und zotteliges Aussehen Angst einzujagen.

Recht unheimlich wird's beim Seelenfrieden der Verstorbenen. In grusligen Geschichten werden größtenteils diejenigen Toten zum Wiedergänger bestimmt, die wegen eines Vergehens, meist wegen eines Grenzsteinfrevels, nicht ruhen können. Sie sind immer wieder gezwungen, an den Ort des Geschehens zurückzukehren, bis ein Lebendiger den Mut hat, sie anzureden. Erzählt wird die Geschichte von einem ruhelosen "Grenzschdaaverugge" auf dem Kreuzberg. Dieser soll nach seinem unseligen Tod mit einem Grenzstein auf dem Buckel umhergeirrt sein und gejammert haben: "Wuu soll iech denn den Schdaa hie du?" Dies hörte ein aufgeweckter Spätheimkehrer, der von der Kreuzbergklause um die Mitternachtsstunde auf dem Heimweg nach Kronach war. "Tunna hie, wuusdenna hä host", soll er beherzt zur Antwort gegeben haben. Daraufhin sei der "umtriebige Geist" von seiner Unrast erlöst worden.

Auch die Seele eines Selbstmörders wandert nach altem Volksglauben umher und erschreckt einsame Wanderer durch ihr Wehklagen. Dies dauert solange an, bis die Leiche gefunden und beerdigt ist. Daneben glaubt man erst an die Ruhe der Selbstmörderseele, wenn die Ursache zu diesem Tun erkannt und jegliches Unrecht wieder gut gemacht ist. Dieser Glaube an das Klagen einer Seele bekräftigt wiederum folgendes: wenn an einem sonnigen Tag bei heiterem Himmel plötzlich ein heftiger Wind aufkommt, glaubt man, dass sich irgendwo ein Mensch erhängt hat.

Der Glaube an den "Bilmitznschneide" ist weit über die Grenzen des Frankenwaldes hinaus verbreitet. Ursache dieses Volksglaubens ist eine schmale Spur von aufrecht stehenden Halmen ohne Ähren, die häufig diagonal durch ein reifes Kornfeld geht. Die Deutungen führen von Insekten über Waldtiere bis hin zum Dämon. "Bilmitzen" ist verwandt mit "Bullmes", das nach fränkischem Sprachgebrauch einen groben, unflätigen Mann bezeichnet. Folglich ist der "Bilmitznschneide" ein Dämon in Menschengestalt, der harmlos und völlig normal aussieht, aber in Wirklichkeit von erschreckender Hässlichkeit ist.

Der "Andrejs", ein Austragsbauer im gesegneten Alter, der hoch über der Wilden Rodach nordöstlich von Wallenfels wohnt, berichtet von einer unglaublichen Geschichte, die ihm schon sein Urgroßvater, Gott hab ihn selig, erzählt hat: "Der ,Bullme‘ beginnt mit seinem Spuk noch vor Sonnenaufgang, indem er durch das reife Korn streift und mit einer an einem Zeh befindlichen Sichel die Ähren abschneidet." Dem Anschein nach fliegen diese in seine Scheune oder auf den Dachboden. Daneben hat er auch die Gabe, das Getreide aus einer fremden Scheune in sein eigenes Anwesen zu hexen. Das Dreschen der Feldfrüchte am Heiligen Abend oder in den zwölf heiligen Nächten verrät ihn als "Bilmitznschneide". Fast flüsternd fährt er fort: "Jede Begegnung eines Menschen mit diesem Dämon bedeutet den Tod für einen von beiden. Wer den "Bilmitznschneide" vor Sonnnenaufgang in seiner wahren Gestalt sieht und von seinem Blick getroffen wird, muss bald sterben. Dagegen bringt es dem Dämon den Tod, wenn ein Mensch sein heimliches Tun unbemerkt beobachtet und ihn anruft. Trifft man einen einzelnen Mann vor Sonnenaufgang in der Flur, soll man zur eigenen Vorsicht auf die Seite hin ausweichen, von deren Richtung der Wind weht. Der andere wird auf diese Weise vom "Wind gestürmt" und muss sterben, sofern er der "Bilmitznschneide" ist. Bezüglich der Heuernte hält sich überdies im nordöstlichen Frankenwald der Glauben an einen ungenannten Vegetationsdämon, der zugunsten der Wiese und ihres Besitzers beeinflusst werden kann.

Der Brauch, sich nach dem Verladen des letzten Fuders Heu auf die Wiese hinzusetzen und ein stilles Vaterunser zu beten, wurzelt in dem Analogiezauber, hiermit die Wiese zu "beruhen" und offenbart die Verbindung und Gleichartigkeit von Mensch und Natur.