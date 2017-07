Alte Kerwa-Tradition lebt auf

von HEIKE SCHÜLEIN

Schon allein der Anblick lässt jedem Besucher das Herz aufgehen: Zehn Kirchweih-Paare und fünf Kellner geben in ihren Trachten ein schmuckes Bild ab, als sie auf dem Dorfplatz in Neufang den Plantanz eröffnen - natürlich nicht, ohne vorher noch einmal lautstark ihren Kirchweih-Schlachtruf "Wer hot Kerwa? Mir hon Kerwa!" zu verkünden.

Und dieser Schlachtruf war am Wochenende in Neufang oft zu hören - nahezu im ganzen Dorf. So hatten es sich die jungen Burschen nicht nehmen lassen, ihre reizenden Kerwamala bei ihren Wohnhäusern abzuholen - natürlich "standesgemäß" unter zünftiger Begleitung durch den Musikverein Neufang. Bei jeder Station ging der Kerwabu zum Mädchen an die Haustür und fragte sie "Mei Kerwamala, bist du bereit?", worauf diese antwortete "Ja, mei Kerwabu". Dann wurde schon einmal ein kurzer Walzer gewagt und auch kleiner Umtrunk für die notwendige "Betriebstemperatur" zu sich genommen. Anschließend zog man in einem schön anzuschauenden, von den Musikern angeführten Zug zum stimmungsvoll geschmückten Festplatz, um sich zum Tanz zu formieren.

Das letzte Mal, dass in Neufang diese alte Kirchweih-Tanz-Tradition gepflegt wurde, war im Jahr 1968. Jetzt - nach fast einem halben Jahrhundert Pause - fasste man sich im Bergdorf ein Herz und nahm sich dieses schönen Brauchs wieder an. Die Jugendtanzgruppe gründete sich 2016, als diese den Besuch von Finanzminister Markus Söder mit einigen Tänzen umrahmte. "Die Jugendlichen sagten damals zu mir, wir hören doch jetzt nicht einfach auf. Wir wollen weitermachen", erinnert sich Monika Kukowski, die mit Elke Ioannidis und Simone Fischer für die Choreographie und das Einstudieren der Tänze verantwortlich zeichnet.

Seit Januar dieses Jahres hatte sich die Jugendtanzgruppe - bestehend aus zehn Paaren, fünf Kellnern und drei weiteren Helfern, zusammen also stolze 28 Jugendlichen - auf das große Ereignis vorbereitet und ihre Tänze eingeübt. "Mit der heurigen Kirchweih soll ein alter fränkischer Brauch, wie er auch im oberen Frankenwald gepflegt wird, in Neufang wieder aufleben", wünschen sich die Jugendlichen, die mit ihren Leiterinnen ein großes dreitägiges Programm vorbereitet hatten.

Die Kirchweih begann bereits am Freitagabend mit einem gemütlichen Beisammensein von Jung und Alt beim "Max" in der Scheune mit insgesamt rund 250 Besuchern jeden Alters. Am Samstag schließlich trafen sich die Kerwabum, Kellner und die Blasmusik am Plan, bevor sie die Kerwamala abholten.



Sehr stolzer Eugen Bätz

Am Dorfplatz formierten sich die Kerwapärchen, um mit dem Zillertaler Hochzeitsmarsch gekonnt den Plantanz zu eröffnen. "Das ist heute ein besonderer Tag in Neufang. Wir feiern wieder unsere Kirchweih als Plankerwa", freute sich der Sprecher der Dorfgemeinschaft Neufang, Eugen Bätz, der sich sehr stolz auf die Jugendlichen und deren Leiterinnen zeigte. "Die Plankerwa ist dörfliche Tradition. Die Menschen brauchen Highlights im Alltag, auf die sich vorher freuen und von denen sie nachher zehren können", bekundete er. Besonders freute er sich, dass die Plantanzgruppe alle Erlöse der Kerwa der Katholischen Kirchenstiftung für die Renovierung der Pfarrkirche spendet. "Diese Großzügigkeit ist vorbildlich. Die Kerwabum und Kerwamala können uns Vorbild sein", meinte er sichtlich bewegt.

Begeistert vom Engagement der traditionsbewussten jungen Leute waren auch die Kerwa-Gäste. Diese konnten es kaum erwarten, dass der festlich geschmückte "Plan" für alle Besucher zum Tanz freigegeben wurde. So ließen sie sich - nach dem zweiten Formationstanz der Kerwapärchen - nicht lange bitten - sehr zur Freude der Kellner, deren Kasse gewaltig "klingelte". Zu einem weiteren Höhepunkt ging es mit der großen "Kerwaried" über, vorgetragen durch die beiden Kerwabum Lorenz und Stefan. Diese wussten so einiges zu berichten, was sich im letzten Jahr in Neufich zugetragen hatte.

Für die musikalische Umrahmung und ausgelassene Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgte das Trio "Marco & More". Dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen ging eine Kirchenparade mit allen Vereinen voraus, bevor mit einem Frühschoppen beim Musikheim die Kirchweih ausklang.