Als die Grenzsteine zurückkehrten

In den 1970er Jahren erfolgte eine Neuvermessung der Landesgrenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Dabei entfernte die damalige Grenzkommission manchen historischen Grenzstein entlang der Grenze zu Thüringen/Bayern, der ohne geltende Rechtsfunktion war. Die Steine erweckten den Anschein, herrenlos zu sein. So kam es, dass sich manch ein "Heimatfreund" an den historischen Steinen bediente.

Um den Fortbestand der historischen Steine besorgt, erklärten sich deshalb mehrere Heimatkundler bereit, den Grenzabschnitt im Landkreis Kronach abzulaufen und die wichtigsten Grenzsteine in Schrift und Bild zu inventarisieren. Untrennbar mit dieser zeitaufwändigen Arbeit verbunden sind die Namen Martin Weber und Siegfried Scheidig.

In Gesprächen mit Zeitzeugen der damaligen Grenzvermessung erhielten wir die Information, dass sich u. a. Grenzsteine aus diesem Abschnitt auf dem Kasernengelände des Bundesgrenzschutzes (BGS) in Coburg befinden. Es handelte sich um den Zentstein bei Bächlein, der mit Wappen und Inschriften versehen, für die lokale Geschichte zwischen Mitwitz und Hassenberg einstmals eine besondere Stellung einnahm, denn er schied die Zentgerichte (=Hochgerichte) beider Orte. Der andere Grenzstein stand ursprünglich an der Landesgrenze, Grenzabschnitt Lauenhain.



BGS sichert Mithilfe zu

Die ganzen Jahre über waren die Grenzsteine nicht vergessen. Mehrmals überlegten wir, wie eine Rückführung an den historischen Standort ohne "großen Wirbel" zu ermöglichen wäre. Die Möglichkeit dazu ergab sich schließlich im Jahr 1998, als sich die Auflösung des Bundesgrenzschutzes in Coburg abzeichnete. Meine Gespräche mit dem zuständigen Standortbeauftragten des BGS, Rüdiger Hamisch, verliefen äußerst positiv. Er sicherte zudem die Mithilfe des BGS beim Ausgraben und Aufladen der Grenzsteine zu. Umgehend organisierte ich für den Transport ein geeignetes Fahrzeug des Landkreises, so dass es am 6. August 1998 zur Rückführung der beiden Steine in den Landkreis Kronach kam.

Am 9. September erfolgte schließlich die Wiederaufstellung des Zentsteines an historischer Stelle bei Bächlein, was durch die genauen Ortskenntnisse des Forstverwalters Adolf Baier erleichtert wurde. Er kannte den genauen Standort und führte uns zum abgebrochenen Unterteil des Steines, welches noch im Boden steckte. Unter Mithilfe der Feldgeschworenen Gernot Mäder, Hermann Knoch und dem Bauhof der Marktgemeinde Mitwitz wurden beide Teile mit Edelstahldübeln zusammengefügt und das zentnerschwere Stück Heimatgeschichte am Zusammentreffen der Birkenallee (Flur Siebenbirken) und des Neundorf-Rotheuler Weges, unweit der Hasenwustung, eingesetzt.



Falsche Inschrift

Eine Seite des Zentsteines trägt das erhabene Wappen der Freiherren von Würtzburg zu Mitwitz und die teilweise zerstörte Inschrift: CENT MEDTWI(TZ) DEN 27. M(AI) 1629 VFFGESETZT. Auf der gegenüber liegende Seite erkennt man das nachgearbeitete Wappen der Freiherren von Redwitz und die Schrift: CENT HASSWUST, was leider falsch ist und durch Unkenntnis in der "Coburger Zeit" angebracht wurde. Nach einer Urkunde von 1629 muss es richtig heißen: CENT HASSENBERG.

Durch die Urkunde wissen wir auch, dass am gleichen Tag ein weiterer Zentstein an der Straße bei Mostholz/Burggrub aufgestellt wurde. Minutiös verzeichnet das Protokoll von 1629 den Ablauf der beiden Zentsteinsetzungen. So zogen vier Pferde den Wagen mit den beiden großen Steinen. Hinter dem Wagen folgten eine Abordnung von Honoratioren und zehn Buben im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

An der "Wahlstatt" angekommen, entfernte man den alten Zentstein und setzte dafür den neuen ein. Nachdem der Stein eingefüllt war, mussten die Knaben ihre Mützen vom Kopf nehmen, worauf man alle Kinder dreimal um den Stein herumführte. Anschließend ergriff man den Sohn des Försters, führte ihn abermals um den Zentstein herum und setzte ihn schließlich auf den Stein. Dieses "setzen auf den Stein" konnte manchmal sehr schmerzhaft sein, da man den Knaben mit dem Gesäß auf den Stein stauchte. Das Protokoll berichtet über diese Prozedur, dass "alles zum wahren guten Nachdenken" sei.



Heftige Ohrfeigen

Weitere schmerzliche "Merkhilfen" wandte man andernorts an, indem man die Knaben an den Ohren oder an den Haaren dreimal um die Steine zog. Auch mehr oder weniger heftige Ohrfeigen vor Ort sollten die Kinder ein Leben lang an die wichtige Grenze erinnern. Viel angenehmer als die körperliche Züchtigung, jedoch mindestens ebenso wirksam, war die Belohnung der Kinder mit kleinen Leckereien, mit einer Semmel oder einem Lebkuchen, wie es in Protokollen im Umfeld von Kronach festgehalten ist.