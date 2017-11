"Alm" macht sich schick für Kronacher Weihnacht

Die "Rosenbergalm" hat sich gemausert. Was 2009 mit einem 54 Quadratmeter großen Zelt begonnen hat, ist inzwischen in eine 200-Quadratmeter-Holzhütte gemündet. So ist das Erfolgsmodell von Steffen Mahr und Daniel Götz auch bei der "Kronacher Weihnacht" (ab 24. November) nicht mehr wegzudenken.



Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt laufen in der Hütte wie seit Freitag auch auf dem Marienplatz auf Hochtouren. Wir sprachen mit Steffen Mahr darüber, was sich dort tut, und blickten auf die Entwicklung der "Alm" zurück. Was er erzählt hat, erfahren Sie bald bei inFranken.de.